Birkaç arkadaşım geçen gün aynı anda Kayseri'nin ünlü caddelerine asılan billboardların fotoğrafını attı. "Kayseri beşten büyüktür" yazılı afişlerin altına "14 Nisan Platformu" diye bir ibare konulmuş. İlanlar biraz tuhaf!

Çünkü bir taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözüne atıf yapılıyor. Diğer taraftan FETÖ'nün en önemli finansörlerinin çıktığı Kayseri'de örgütün kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın desteklediği Abant Platformu çağrıştırılıyor.

Paranoyak filan değilim ama niye yalan söyleyeyim. Bu işin arkasında bir bit yeniği mi var diye düşünmeden edemedim. Hemen telefona sarıldım.

Öğrendiğime göre, ilanı veren Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'mış.

Malum, TOBB'da seçim süreci başladı.

Önümüzdeki ay erteleme olmazsa oda ve borsalar yeni başkanlarını seçecek.

Hiçyılmaz'ın karşısına Meclis Başkanı Ömer Gülsoy çıktı. Gülsoy aynı zamanda Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanlığını da yürütüyor.

Kulislerde, KTO'da Meclis Başkanlığı yapan Ömer Gülsoy'u başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik olmak üzere siyasiler, il başkanları ve ticaret erbablarının desteklediği söyleniyor. Hiçyılmaz'ın Gülsoy'u destekleyenlere karşı böyle bir ilan verip, 14 Nisan'da yapılacak oda seçimleri öncesinde şehrin muhtelif yerlerine astırdığı belirtiliyor.

Hiçyılmaz adaylığına destek ilanını neden böylesine 'ilginç!' bir içerikle hazırlatmış sorusunun cevabını bilemiyorum.

"Bir oda başkanlığı seçimi ilanını ne kadar da büyütüyorsun" demeyin.

Eski bir mali şube müdürü dostumun 15 Temmuz'dan sonra başlayan FETÖ operasyonları sırasında söylediği laf hiç aklımdan çıkmıyor. Demişti ki, "FETÖ'nün başkenti Kayseri'dir." Tabii, bir de Kayseri'de devam eden dava süreçleri var. Ticaret Odası ile Sanayi Odası'ndan FETÖ'nün derneklerine aktarılan para miktarlarını hatırlarsınız. Bunları yan yana getirince insan, her olayın arka planında bir şeyler arıyor.