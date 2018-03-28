Atalarımız ne güzel demiş!

"Taşıma suyla değirmen dönmez" diye... CHP'nin durumu da o hesap. Her seçimde farklı siyasi partilerden adam buluyorlar.

Genel merkezin büyük umutlarla CHP'ye monte etmeye çalıştığı devşirme adayların mayası tutmuyor. Bu sefer, parti örgütü karışıyor, seçmen genel merkezin adayına oy vermiyor, gelenler giderken CHP'yi yerden yere vuruyor.

Gelin hafızalarınızı tazeleyelim...

KEMAL DERVİŞ: DSP-MHP-ANAP koalisyonunda Türkiye'ye kurtarıcı rolüyle getirilen sonra troykasıyla kendi hükümetinin başına bela olan Kemal Derviş, CHP'ye katılınca ortalık bir anda karışıverdi. Tam Deniz Baykal ile iktidara yürüyorlardı ki; platform çöktü.

YAŞAR NURİ ÖZTÜRK: 2002'de CHP'nin 'din açılımı' kontenjanıyla geldi. Parti içindekiler 'molla' dedi. O da 'dangalaklar' diye karşılık verip, istifa etti.

EKMELEDDİN İHSANOĞLU: 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bir gece önce Kemal Kılıçdaroğlu'na 'vahiy!' gelmiş gibi çatı adayı ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamadı, MHP'den vekil oldu.

MANSUR YAVAŞ: Ülkücü kökenli Yavaş , 2014'te CHP Ankara Belediye Başkan adayı yapıldı.

Adamcağızı harcadılar. Seçimde CHP teşkilatı dahi oy vermeyince o da kadrosuyla istifa etti.

İHSAN ÖZKES: Muhafazakar kesimden oy almak için vitrine eski müftü Özkes'i koydular. Parti içinde sesler yükseldi. Özkes de CHP'yi topa tutarak bağımsızlığını ilan etti.

İLHAN CİHANER: FETÖ mağduru savcıyı siyasete soktular.

CHP'den kendisi rahatsız oldu, en sonunda kurultayda manifesto yayımladı.

SELİN SAYEK BÖKE: Büyük umutlarla CHP'de ekonomi politikalarının başına getirildi. Adı 'Etekli Kemal Derviş'e çıktı.

Cihaner'le birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na kafa tuttu.

CANAN KAFTANCIOĞLU: Mustafa Kemal'in askeri olmayı içine sindiremeyip, HDP'ye yanaşınca parti kaynadı.

İsmini yazamadığım daha niceleri var. Peki ya CHP'de parti yönetiminin devşirme adaylardan ağzı yandı mı derseniz...

Yanmamış olacak ki, İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığına Abdüllatif Şener'in, Cumhurbaşkanlığı'na da Cem Boyner'in adı geçiyor.

Duyduğuma göre, partide yoklama yapıldı. Herkes burnundan soluyor. Örgüt genel merkezin adaylarından rahatsızlığını açıkça belirtiyor.

Anlayacağınız, CHP'de tarih tekerrür ediyor.

