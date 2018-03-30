Evet bana göre İzmir'de ticaret odası seçimlerinin gündemi tam olarak böyle... Neden mi böyle diyorum?

Çünkü İzmir'in koca koca sanayicileri ve köklü ticaret erbabları olmasına rağmen bugüne kadar seslerini duyanınız oldu mu? Anadolu kentleri öne çıkarken İzmir hep yaya kalmıyor mu? Bu kabuğu artık kırmak gerekmiyor mu? Eminim birçoğunuz bu sorulara 'evet' diyorsunuz.

İzmir'in sesinin gür çıkması ve lobi gücünü kazanması için kucaklayıcı, katılımcı ve uzlaşmacı iş dünyası liderlerine ihtiyaç var. O yüzden 9 Nisan'da Gaziemir Fuar Alanı'nda yapılacak İZTO seçimleri bir fırsat...

Biliyorsunuz, şu anda görünen tek aday eski Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener. 26 yıldır koltukta oturan Ekrem Demirtaş seçime hazırlansa da henüz "Ben de varım" diye ortaya çıkmadı.

Komite seçimlerinden çıkıp oda meclisine girerse adaylığını ilan etmeyi planlıyor.

Demirtaş'ın komiteden çıkmama ihtimali var mı derseniz... Vallahi seçim bu!

Başkanlık öncesinde iki rakip inşaat komitesinde yarışacak.

Bakalım neler olacak?

İzmirli dostlarımdan edindiğim izlenime göre, Özgener bugüne kadar Demirtaş'ın karşısına çıkan en dişli rakip.

Kiminle konuşsam Mahmut Özgener'in Futbol Federasyonu Başkanlığı dönemindeki 'kucaklayıcı' tavrını anlatıyor.

Bu tavrın oda başkanlığında İzmir için çok büyük bir avantaj olacağını söylüyor. Özgener'i "uluslararası vizyonunu hem İzmir'in hem de Türkiye'nin hizmetinde kullanacak bir işadamı" olarak niteliyorlar. Bir de "projeci başkan" diyorlar.

Belli ki, Özgener'in 'inovasyon üssü', 'gurme köyü', 'atölye kent', 'spor ekonomisi' gibi şehri ön plana çıkaracak projeleri karşılık bulmuş...

Ekrem Demirtaş'ı sorduğumda pek yanıt alamıyorum. Başkan adaylığını açıklamadığı için bir proje ortaya koymuyor. Bugüne kadar yaptıkları dediğimde 'üniversite' karşılığını alıyorum.

Anlayacağınız bir tarafta seçimler için koşuşturan bir başkan adayı var, diğer tarafta geçmiş 26 yılına güvenen mevcut başkan...

Şunu hatırlatmakta fayda var: Yeni Türkiye'de oyunun kuralı değişti. Projeler ortaya koyan, vizyon sahibi, hizmet aşkıyla yanan kişiler her zaman ön planda...