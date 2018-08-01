Yeni sistemin ilk Yüksek Askeri Şûrası (YAŞ) öncesinde FETÖ yeni oyun planı içinde... Duyduğuma göre, "Orduda FETÖ tehlikesi bitti" diyerek algı operasyonu yapıyorlar.

Biliyorsunuz, OHAL'in son kararnamesiyle FETÖ'nün TSK'ya sızdırdığı subayların generalliğe terfi etmesinin önüne geçildi. Kararnameyle, TSK içinde terfi edilecek subayların kimler olacağına Başkan Erdoğan YAŞ'ta karar verecek. Bunu bildikleri için boş durmuyorlar. Amaçları, liyakat sahibi milli subayların terfi ettirilmesinin önüne geçmek. Tıpkı geçmişte yaptıkları gibi...

Hatırlarsınız, 15 Temmuz öncesinde albaylıktan generalliğe terfi için 4 yıl beklemek gerekiyordu. FETÖ, bu kuralı kullanıp 1998'den sonra Harp Akademileri'ne kendi üyelerini soktu. 2005'ten sonra da tamamen kendi elemanlarının kurmay olmasını sağladı.

Erken terfi alan FETÖ üyelerinin 15 Temmuz'daki darbe girişiminde neler yaptığı hafızalarda. Başkan Erdoğan'a suikasta gidenler de Akıncı'da darbeyi yönetenler de F16 uçaklarıyla vatandaşları bombalayanlar da kurmay rütbesine FETÖ tarafından yükseltildi. Ama bu kez umduklarını bulamayacaklar. YAŞ terfilerinde çok titiz bir çalışma yürütülüyor. Oyun planları ellerinde patlayacak gibi...