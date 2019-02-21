TAP’ın da hızlı bitmesini ümit ediyoruz

Bakü, Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Güney Gaz Koridoru projesinin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile 1 milyar metreküp doğal gaz nakledildi. Azerbaycan'ın 2.3 trilyon metreküp kanıtlanmış doğal gaz rezervi var. Fakat başka yataklarda keşif işleri yapılıyor" diye konuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise TANAP'ın zamanında tamamlandığını belirterek, "Önümüzdeki birkaç ay içinde Yunanistan sınırına kadar olan kısmın altyapı çalışmaları da bitmiş olacak. Bu çerçevede TAP projesinin de TANAP gibi en hızlı şekilde bitirilmesini ümit ediyoruz" dedi. Güney Gaz Koridoru'nun 45 milyar doları aşan yatırım gereksinimiyle üretimden nihai tüketiciye kadar büyük bir değer zinciri oluşturduğunu kaydeden Dönmez, projenin bölge ülkeleri arasındaki uyum, dayanışma ve uzlaşı sayesinde hayata geçtiğini anlattı.

Dönmez, "Geçen yıl TANAP'ı zamanında tamamladık. İlk gaz teslimatını 30 Haziran'da gerçekleştirdik. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde Yunanistan sınırına kadar olan kısmın altyapı çalışmaları da bitmiş olacak" diye konuştu.