Devlet kağıdına yatıran % 95 kazandı

Ağustos 2018’den bu yana TL varlıklara yatırım yapanlar ihya oldu. Devlet kağıdı alanlar % 100’e yakın kazandı. Döviz yatırımcıları ise kaybetti

Türkiye, Ağustos 2018'de maruz kaldığı kur saldırısını, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yürütülen dengelenme sürecindeki adımlarla atlatıp yeniden büyüme patikasına geçerken, o dönemde "Türkiye bitti, dolar 15 lira olacak" diye kara tablolar çizenlere inananlar büyük hayal kırıklığına uğradı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dünkü değerlendirme toplantısında "TL varlıklar ayrıştı ve kazandırdı" dediği tabloya göre, o tarihten bu yana Türkiye'de yatırımcısına kaybettiren tek enstrüman döviz oldu. Borsa ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yatırımcılarını ihya etti. Ağustos 2018'den bu yana parasını uzun vadeli Hazine kağıdına yatıran yatırımcı yüzde 94.9 kazandı. Dövizlerini yastık altında tutanlar ise dolarda yüzde 10.4, euroda ise yüzde 12.4 kayıp yaşadı. Bu kayıplara fırsat maliyetleri de eklendiğinde Ağustos 2018'dan bu yana döviz tutanların zararı yüzde 40'ın üstüne çıkıyor.



TL'YE GÜVENEN KAZANDI

Ekonomideki toparlanma ve Merkez Bankası'nın 5 toplantıda gerçekleştirdiği bin 275 puanlık faiz indiriminin etkisiyle, kur saldırısının ardından hükümete güvenip DİBS'lere yatırım yapanlar büyük kazançlara imza attı. Uzun vadeli DİBS yatırımcısı 2018 Ağustos ayından bu yana yüzde 94.9, 2019 yılında ise yüzde 39.1 ile en fazla kazanan yatırımcı grubu oldu. Borsa İstanbul'da BIST-100 Endeksi Ağustos 2018'dan beri yüzde 39.7, 2019'da ise yüzde 29.7 prim yaptı. Bir ay vadeli TL mevduatın getirisi yüzde 29.8, Türkiye'nin ihracını yurtdışında gerçekleştirdiği eurobondların getirisi ise yüzde 27.9 olarak hesaplandı.



BORSADA REKORA DEVAM

Geçen yılın kasım sonundan bu yana yükselişe geçen Borsa İstanbul'da endeks dün rekor kırmaya devam etti. Gün içerisinde 122.926 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gören endeks, kapanış rekorunu da 122.620 puanla yeniledi. Borsa İstanbul'da 22 Mayıs 2019'dan bu yana yükseliş yüzde 46'ya ulaştı. O tarihten bu yana işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 742.7 milyar liradan 1.3 trilyon liraya dayandı. Borsa İstanbul son 1 ve 3 ayda dünyanın en fazya yükselen ikinci piyasası oldu.