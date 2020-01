Hakikaten reyting (kredi derecelendirme) şirketlerine soruyorum. S&P, Fitch, Moody's neyi bekliyorsunuz?

Türkiye'nin kredi notunu aşağı çekerken takvime riayet etmiyorsunuz. Sudan bahanelerle notu, onu yapmıyorsanız görünümü aşağı çekiyorsunuz.

Değerlendirme ölçütlerinizi siyasal bakış açılarınızla sosluyorsunuz.

Eğer ülke notlarını verirken ekonomik risklere bakıyorsanız; hep söylediğiniz hatta 'Aşil'in topuğu' (Mitolojide ölümsüz kahraman Aşil'in zayıf noktası topuğuydu) dediğiniz cari açık azalıyor. Enflasyon ve faiz düşmeye devam ediyor. CDS'ler (ülke risk primi) 248'e kadar geriliyor. TL değerleniyor. Döviz rezervleri artıyor. Özel sektörün borçlarını yönetebilme kabiliyeti var. Kamu borç çevirmede sorun yaşamıyor.

Hepinizin 2019'da sert daralacağını öngördüğünüz (yılsonuna doğru tahminleri teker teker revize etmek durumunda kaldılar) Türkiye ekonomisinin 0.5-1 arasında büyümesine kesin gözüyle bakılıyor.

Eğer ülke notlarını verirken politik risklere bakıyorsanız; siyasal istikrarla ilgili bir sorun yok. 2023 yılının ortasına kadar ülkede seçim olmayacak. İktidar partisinin oy oranı gibi siyasi istikrarı etkileyecek riskler bulunmuyor. Mevcut borçların siyasal nedenlerle geri ödenmeme riski görünmüyor.

O halde!

Üç reyting şirketinin not indirim kararları aldığında yaptıkları açıklamaları hatırlayan var mı?

Hepsi artan cari açık, makroekonomik dengesizlikler ve Türk Lirası'ndaki değer kaybının finansal istikrarı olumsuz etkileyeceği gerekçelerini sunuyordu.

Bu risklerin hiç birisi şu anda yok.

Bütçeyi bahane ediyorlarsa orada da yanlı bir tutum sergiliyorlar demektir.

Tamam, mali politikalar genişleyince bütçe üzerindeki yük artıyor. Bu, Hazine borçlanma gereğine ve faizlere baskı yapabiliyor. Ama AB tahvil alım programlarıyla piyasaya para sürerken ya da ABD ekonomiyi canlandırırken o ülkelerle ilgili adım attılar mı?

O halde!

Geçtiğimiz yılın sonunda açıklanan not takvimlerine bakalım. Fitch, ilk değerlendirmesini 21 Şubat'ta yapacak. Son değerlendirmesi ise 21 Ağustos'ta olacak. Moody's, Türkiye için ilk değerlendirmesini 5 Haziran'da açıklayacak. Daha sonraki değerlendirme ise 4 Aralık'ta olacak. S&P ise 31 Ocak ve 24 Temmuz'da değerlendirme yapacak.

Kim bilir? Belki de takvimlerine bağlı kalmayıp not artırımı için harekete geçerler...