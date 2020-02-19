Son dönemde Temsa'yla ilgili süreçte adını sık sık duyduğumuz bir fon daha doğrusu onu yöneten bir aile var. Kim mi bunlar? Ünver ailesi...
Biliyorsunuz, Temsa'yı Sabancı'dan neredeyse cebinden sıfır lira çıkarak aldılar, beş yılda 5 kat büyüteceklerini söylediler, arkasından koskoca şirketi konkordatoya mahkum ettiler. Hadi, Temsa şanslıydı. Sabancı Ailesi hem Türkiye'nin hem de memleketleri sayılan Adana'nın ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayan bu şirkete sahip çıktı. Çek troleybüs üreticisi Skoda ile yüzde 50-50 ortaklıkla Temsa'yı geri alacağını duyurdu.
Esasında, yaptıkları hatanın farkına varıp, düzelttiler...
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Peki ya diğerleri? Onlar ne olacak? Ünverler'in elini attığı diğer firmaların durumu nasıl çözülecek?
İsterseniz neyi kastettiğimi biraz açayım.
Bilenler bilir... Ankara merkezli müteahhitlik ve enerji ağırlıklı faaliyet gösteren Gama Holding
vardır. 1950'lerde İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olan üç mühendis (Erol Üçer, Uğurhan Tunçata ve Yüksel Emirtan) aralarında bir de müteahhit arkadaşlarını (Raif Mumcu) alarak şirketi kurarlar. Kurucu üyeler yaşlanınca şirketin yönetimine ikinci, üçüncü kuşak gelir. Sahip sayısı 42'yi bulur.
2017'de Gama'da bir sürpriz yaşanır.
2014'te Turkven'den ayrılan daha sonra yabancı fonlara danışmanlık yapan Evren Ünver, şirketin yüzde 20 hissesini alır
. Holdingin en büyük ortağı
haline gelir. Hatta o dönemde şirketin
kalan kısmını da alacağını söyler. Fakat
hiçbir yerden kaynak bulamayınca şirkette
hisse devir sözleşmesi değişir. Ünver'in payı yüzde 10'a iner. O dönemde 35 milyon dolara yakın değeri olan şirket gayrimenkulleri Evren Ünver lehine ipotek verilir. Ünver, bu gayrimenkulleri rehin vererek kullandığı krediyle hisseleri alır.
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Güzel iş değil mi? Sonra mı?
Sonra, Gama Holding'in işleri bozulur.
Bankalara borçlar birikir. 5 yıl üst üste zarar yazar. Şirketin ortakları ise 105 milyon TL'lik temettülerini (kâr payı) almaya devam eder.
Şu anda bildiğim kadarıyla, holdingin 820 milyon dolar nakit borcu ve 460 milyon dolar teminat mektubu riski
var.
'Nitelikli' patronlar (!)
şirket sattılar, borç yapılandırdılar ama dev holdingi iflasın eşiğine getirdiler. Gama'da riski bulunan üç bankanın şikâyetlerini biliyorum.
Hatta konuyu savcılık aşamasına getirdiklerini de... Anlattıklarımdan daha fazlası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önündeki dosya
da var. Bakalım, Gama Temsa gibi kurtulabilecek mi?