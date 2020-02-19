Son dönemde Temsa'yla ilgili süreçte adını sık sık duyduğumuz bir fon daha doğrusu onu yöneten bir aile var. Kim mi bunlar? Ünver ailesi...

Biliyorsunuz, Temsa'yı Sabancı'dan neredeyse cebinden sıfır lira çıkarak aldılar, beş yılda 5 kat büyüteceklerini söylediler, arkasından koskoca şirketi konkordatoya mahkum ettiler. Hadi, Temsa şanslıydı. Sabancı Ailesi hem Türkiye'nin hem de memleketleri sayılan Adana'nın ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayan bu şirkete sahip çıktı. Çek troleybüs üreticisi Skoda ile yüzde 50-50 ortaklıkla Temsa'yı geri alacağını duyurdu.

Esasında, yaptıkları hatanın farkına varıp, düzelttiler...

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Peki ya diğerleri? Onlar ne olacak?İsterseniz neyi kastettiğimi biraz açayım.Bilenler bilir... Ankara merkezli müteahhitlik ve enerji ağırlıklı faaliyet gösterenvardır. 1950'lerde İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olan üç mühendis (Erol Üçer, Uğurhan Tunçata ve Yüksel Emirtan) aralarında bir de müteahhit arkadaşlarını (Raif Mumcu) alarak şirketi kurarlar. Kurucu üyeler yaşlanınca şirketin yönetimine ikinci, üçüncü kuşak gelir. Sahip sayısı 42'yi bulur.. Holdingin en büyük ortağıhaline gelir. Hatta o dönemde şirketinkalan kısmını da alacağını söyler. Fakathiçbir yerden kaynak bulamayınca şirkettehisse devir sözleşmesi değişir.

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Güzel iş değil mi? Sonra mı?Sonra, Gama Holding'in işleri bozulur.Bankalara borçlar birikir.Şu anda bildiğim kadarıyla, holdinginvar.şirket sattılar, borç yapılandırdılar ama dev holdingi iflasın eşiğine getirdiler. Gama'da riski bulunan üç bankanın şikâyetlerini biliyorum.Hatta konuyu savcılık aşamasına getirdiklerini de... Anlattıklarımdan daha fazlasıda var. Bakalım, Gama Temsa gibi kurtulabilecek mi?