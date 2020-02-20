Borsadan iki sıfır atılıyor. Uygulama 27 Nisan’da devreye alınacak. Genel Müdür Atilla, dünyada birçok endeksin 4 basamaklı olduğunu hatırlatarak, “İki sıfır atıldığında 1.200’leri konuşacağız” dedi ABD Savunma Bakanlığı’na yakın

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, borsadan iki sıfır atılacağını açıkladı. Testler 9 Mart'ta başlayacak. 27 Nisan'da ise uygulamanın devreye alınması bekleniyor. Endekslerden iki sıfır atılmasıyla birlikte endeks değeri virgülden sonra iki hane gösterilmeye devam edilecek.

Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Atilla, dünyada 100'e yakın borsa olduğunu, Türkiye'deki gibi 6 haneli rakamların Jamaika, Tahran, Arjantin, Brezilya gibi borsalarda bulunduğunu hatırlatarak, "Bu grupta olduğunuzda ister istemez yatırımcının aklına enflasyonist bir piyasa geliyor. Haketmediği halde pahalı bir piyasa imajı ortaya çıkıyor. 1997'de de iki sıfır atılmıştı. Biz de mayıs ayında iki sıfır atmayı planlıyoruz. İki sıfır atıldığında şu andaki rakamları düşünürseniz, 120 bin seviyesinin yerine 1.200'leri konuşacağız" dedi. Borsa İstanbul'da endeks, 6 basamak ve 2 küsurat ile dünyada en büyük endeks değerleri arasında yer alıyor. Dünya borsalarında endeksler genellikle 4 basamak ve 2 küsurat şeklinde.



HALKA ARZ BU YIL OLUR

Borsanın halka arzını bu yıl gerçekleştirmek istediklerini anlatan Atilla, "Hem değerleme hem de gelirler anlamında bu yıl bitmeden halka arza hazır hale geliriz. Yılın ikinci yarısında bu gündeme gelebilir" mesajı verdi.

İşlem hacminin ikiye katlandığını, pay piyasasında şu anda günlük hacimin 7-8 milyardan, 20 milyara çıktığını, vadeli işlemlerde bu rakamın 8 milyarı bulduğunu anlatan Atilla, "Altın piyasası beklenenden çok daha iyi seviyede. Borçlanma tarafında da alım-satım 60-70 milyar hacim var. Gelir yaratma ve potansiyel anlamda borsa iyi durumda" diye konuştu.







GÜNDE 10 BİN HESAP AÇILIYOR

Pay piyasasında yabancıların oranının yüzde 57-58'lerde olduğunu ancak son dönemde yerlilerin ağırlığının arttığını belirten Atilla, "Yerli yatırımcıların günlük hesap açılışı 3-5 binlerden 10 binlere çıktı. Her gün 8-10 bin hesap açılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcı sayısını artırmak için teşviklerin gündemlerinde olduğunu anlatan Atilla, "Şu anda hem yeni ürünler hem de bazı teşvik politikaları konusunda çalışma yapıyoruz. Temettü konusunda da bir düzenleme yapmayı planlıyoruz. Faizlerin düştüğü ortamda borsaya ilgi artıyor. Yatırım fonları üzerinden borsaya gelmek daha mantıklı. Vatandaşlarımızın sermaye piyasalarına yatırım yapmalarını arzu ederim" dedi. Atilla, şehirleri dolaşıp şirketleri halka arzı anlatacaklarını da belirtti.



İFM'YE TAŞINACAĞIZ

Atilla, Borsa İstanbul'un 2022-2023'te Finans Merkezi'ne (İFM) taşınacağını belirtti. Borsada kapalı tahtalarla ilgili kendilerinin yapacak bir şeyi olmadığını anlatan Atilla, halka açıklık oranı çok düşük hisselerde düzenleme sinyalini verdi. Akşam seansında, şu anda 200 milyon TL işlem hacmi oluştuğunu anlatan Atilla, ödünç piyasasının da aktif olmasını istediklerini, bu konuda da bir çalışma başlattıklarını söyledi.







AÇIĞA SATIŞ YASAĞI GÜNDEMDE

Borsa İstanbul, geçen yıl Halkbank ile ilgili iddianamenin ABD'de tekrar gündeme getirilmesinin ardından endeksteki bankacılık hisselerinde spekülatif hareketlerin önüne geçmek için açığa satış yasağı getirmişti. Hakan Atilla, açığa satış yasağının kaldırılması için çaba sarf ettiklerini, konunun gündemlerinde olduğunu söyledi.



DAVA SÜRECİ KİTAP OLACAK

Sohbete ABD'de yaşadığı süreci özetleyerek başlayan Atilla, "Bu aşamada bunlar bize özel kalsın. ABD'deki yargı sürecim temyiz davasıyla devam ediyor. Yargı süreci bittiğinde konuşuruz. ABD'deki yargı süreçleriyle ilgili tez yazacak kadar bilgi sahibi oldum. Tutukluluğum süresince çok olay yaşadım, çok da insan tanıdım. Bunları unutmamak için notlar aldım. İleride kitap yazabilirim" dedi.



BİGA 6 BANKAYLA BAŞLADI

2018'de Takasbank'ın başlattığı kısa adı BİGA olan '1 gram altın' projesiyle blokzincir teknolojisinin Türkiye'de ilk olarak yüzde 100 fiziki karşılığı olan altın transfer sisteminde kullanıldığını anlatan Atilla, bitcoinin de ileride vadeli işlemler piyasasında alınıp-satılabileceği sinyalini verdi. Dünyanın fiziksel altına dayalı blokzincir tabanlı ilk transfer sistemi olan BİGA projesiyle, altın transferlerinin 7 gün 24 saat yapılabilmesinin önü açılmıştı.

Blokzincire Dayalı oluşturulan altyapının test çalışmaları Altın Transfer Sistemi'nde yer alan Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, Albaraka Türk ve Kuveyt Türk tarafından tamamlanmıştı.