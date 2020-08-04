Üç yatırımla 750 milyon $’lık ithalatı kesecek

Üç koldan yatırım hamlesi başlatan OYAK, 750 milyon dolarlık ithalatın önüne set çekecek. Genel Müdür Erdem, “Planlarımızda sapma yok, yatırımlarımız sürecek” dedi

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) önümüzdeki dört yıllık yatırım planını açıkladı. Malatya Hekimhan'da 750 milyon dolar yatırımla demir cevheri zenginleştirme ve peletleme tesisi kuracak olan şirket, İskenderun'da karbon siyahı üretmek için fabrika yatırımı yapıyor. Kocaeli'nde otomotiv ihracatına hizmet edecek Ro-Ro limanını 2021'de faaliyete geçirecek olan OYAK, Manisa'da da Türkiye'nin ilk zırh çeliği tesisini kuracak.

Genel Müdür Süleyman Savaş Erdem, "Ülke ekonomisini ileriye taşıyacak hamleler yapmak, ortak sorumluluğumuz. Yatırımlarımızın odağına sürdürülebilir büyümeyi aldık. 2019'da Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 2.7'sini gerçekleştirdik. 2020 planlarımızda sapma yok. Önümüzdeki dönemde hem faaliyet alanlarımızda hem de adım atacağımız alanlarda yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi. Erdem, şu ana kadar gerçekleşen ve gelecek 3 yılda sonuçlanacak yatırımların toplam 5 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.







İTHALATI KESECEK

Hekimhan'da kurulacak peletleme tesisi ve İskenderun'da yapılacak karbon siyahi yatırımları ithalatı da kademeli olarak azaltacak. Geçen yıl zırh çeliği üreticisi Finlandiyalı Miilux OY'un çoğunluk hissesini aldıklarını belirten Erdem, 100 milyon doları aşan ithalatı kademeli olarak artacak kapasitesi ile engelleyeceklerini söyledi. Böylece grup olarak toplamda 750 milyon dolarlık ithalatın önüne geçeceklerini belirten Erdem, şöyle konuştu: "Türkiye'nin yıllık 220 bin tonluk karbon siyahı ihtiyacını karşılayacak tesis 300 milyon dolarlık ithalatı engelleyecek. Türkiye'nin 6.2 milyon ton pelet ihtiyacının 3 milyon tonunu karşılayan Hekimhan'a yapılacak tesis, 55 ayda tamamlanacak. Hekimhan şatırımının dışa bağımlılığı yıllık 350 milyon dolar azaltması öngörülüyor. Yeni kaynak yaratma hedefiyle yapılacak yatırım, Japon JFE Steel ortaklığıyla gerçekleşecek. Zırh çeliği fabrikası ise Türkiye'nin yıllık 17-20 bin ton arasında olan zırh çeliği ithalatını önlediği gibi ihracata da imkân sağlayacak. İnşaatına başlanan otomotiv odaklı Ro-Ro limanı OYAK Port ise bir ihracat üssüne dönüşecek."







AKARYAKITTAN SONRA GAZA DA GİRECEK

Bu yıl TOTAL Oil Türkiye ve M Oil'i tüm operasyonlarıyla birlikte satın alarak akaryakıt sektörüne geri döndüklerini hatırlatan Erdem, "Pazarın beşinci büyük oyuncusuyuz. Yaklaşık 900 istasyonumuz var. Bu alanda büyüyeceğiz" dedi. Çimentoda önümüzdeki 5 yılda dünyanın ilk 5'ine girmeyi hedeflediklerini söyleyen Erdem, "Afrika'yı büyüme alanı olarak seçtik. Fildişi Sahili'nde üretime başladık, Kamerun'da üretime hazırlanıyoruz" mesajı verdi. Savaş Erdem, OYAK'ın gelecek vizyonunun önemli alanlarından birinin de tarım ve hayvancılık olduğunu dile getirdi.

Yatırım yaptıklarını, akıllı tarım teknolojilerinin Türkiye'de yerleşmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Erdem, "Tohumdan sofraya kadar uzanan değer zincirinin güvenilirliğini temin edecek bir yapı tesis etmek amacıyla şimdi de blockchain teknolojisine yatırım yaptık" ifadelerini kullandı.



ALÜMİNYUM BLOK ÜRETECEK

Elektrikli araçlar konusunu yakından takip ettiklerini söyleyen Erdem, şöyle konuştu: "Fransız ortağımızın bu konuda önemli yatırımları var. Bursa fabrikamızda özellikle elektrikli araçlarla ilgili bir yatırım söz konusu değil. Ancak, alüminyum blokun üretilmesi için yaklaşık iki yıl önce birlikte aldığımız bir kararla önemli bir yatırım başlattık. Yaklaşık 100-150 milyon euro civarında. Bir müddet sonra oradaki alüminyum motor bloklarının Avrupa'ya ihracatını Bursa'daki fabrikamızdan gerçekleştireceğiz."



4 YILDA ÜYE SAYISI KATLANDI

OYAK'ın 32 bini aşkın çalışanı ve 430 bine yakın üyesi bulunduğunu söyleyen Erdem, "Son 4 yılda üye sayımız OYAK tarihinde olmayan bir artışla 305 binden yaklaşık 430 bine çıktı. Üyelerimize karşı sorumluluğumuzun katbekat arttığının farkındayız. Bütün yaşanan zorluklara rağmen, önümüzdeki yıllarda da arzu edilen seviyelerde özsermaye karlılığı sağlayacağımızı umuyoruz" dedi.



İSTİHDAMI AZALTMADIK

Pandemi sürecinde hiçbir sektörde istihdam azaltmadıklarını söyleyen Erdem, "Hatta bazı sektörlerimizde artış oldu. Ancak bu artıştan daha da önemlisi bu süre içerisinde çalışanlarımız en ufak bir hak kaybı yaşamadı" dedi.