Bu ülkede FETÖ'yle mücadele eden kurumları sayın deseniz, herhalde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ilk üçe girer.
Öyle ya...
Son dönemde fütursuzca açıklama yapanları, her tarafa göz kırpanları, kamuflaj elbisesi giyenleri gördükçe, her hamlesiyle örgüt elemanlarıyla mücadele etmekte kararlığını gösteren fonun başkanı Muhiddin Gülal'ı ve avukatlarını yürekten tebrik ediyorum.
***
Görenleriniz oldu mu bilmiyorum.
Dün de TMSF
boş durmadı. Yaptığı işlemler FETÖ'nün en önemli finansörü Akın İpek
'i delirtti.
FETÖ çatı davasının İngiltere
'ye firar eden sanığı Akın İpek'in gayrimenkulleriyle ilgili mahkemelerde çıkan haciz kararları sonrası tahliye işlemleri başlatıldı.
Bebek'te yalı, Ankara Gölbaşı'nda 6 ev, Ankara Park Oran'da 2 tane daire
...
Bunlarla da bitmiyor.
Hani, FETÖ'nün 17-25 Aralık'taki darbe teşebbüsü başarılı olup hükümet yıkılsaydı örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i getirip yerleştirecekleri İncek'te Akın İpek'in inşa ettiği saray var ya....
Sıra ona da geliyor.
"Fetullah Gülen
'in bir gülüşüne her şeyimi feda ederim" diyen Akın İpek
'in yaptırdığı ultra lüks sarayın dosyası şu anda İstinaf Mahkemesi'nde...
Eylülden sonra orada da işlemler başlatılacak.
***
Bu arada öğrendiğime göre, haciz kararları ve tahliye işlemleri öncesinde İpekler de boş durmamış.
İcraya giden haciz memurları tespitleri yapmış.
Park Oran'daki evlerin içinde bulunan değerli tablolar ve halılar çalınmış.
Yanlış duymadınız.
TMSF bunları da tek tek tespit ediyor.
Değerinin milyon lirayı bulduğu söyleniyor
.
Anlayacağınız, ülkeye örgütle birlikte verdikleri zarar yetmiyormuş gibi bir de hacizden mal kaçırmaya başlamışlar.
Haciz/tahliye kararları çıkan gayrimenkullerin hepsinde kiracı Melek İpek görünüyor. Dün baktım, Londra'da lüks içinde yaşayan Akın İpek sosyal medya hesabından hukuki kararları uygulayan TMSF'yi eleştirip, 'yaşlı kadın' diyerek algıyı yönetmeye çabalıyor.
Yahu tamam da, o yaşta (dünya işleri için üzülmeye değmeyeceğini söyleyen!) biri neden hacizden mal kaçırır?