Bu ülkede FETÖ'yle mücadele eden kurumları sayın deseniz, herhalde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ilk üçe girer.

Öyle ya...

Son dönemde fütursuzca açıklama yapanları, her tarafa göz kırpanları, kamuflaj elbisesi giyenleri gördükçe, her hamlesiyle örgüt elemanlarıyla mücadele etmekte kararlığını gösteren fonun başkanı Muhiddin Gülal'ı ve avukatlarını yürekten tebrik ediyorum.

***

Görenleriniz oldu mu bilmiyorum.Dün de TMSF boş durmadı. Yaptığı işlemler'i delirtti.FETÖ çatı davasının İngiltere 'ye firar eden sanığı...Bunlarla da bitmiyor.Hani, FETÖ'nün 17-25 Aralık'taki darbe teşebbüsü başarılı olup hükümet yıkılsaydı örgüt elebaşı Fetullah Gülen 'in bir gülüşüne her şeyimi feda ederim" diyen Akın İpek 'in yaptırdığı ultra lüks sarayın dosyası şu anda İstinaf Mahkemesi'nde...

***

Bu arada öğrendiğime göre, haciz kararları ve tahliye işlemleri öncesinde İpekler de boş durmamış.Yanlış duymadınız.TMSF bunları da tek tek tespit ediyor.Anlayacağınız, ülkeye örgütle birlikte verdikleri zarar yetmiyormuş gibi bir de hacizden mal kaçırmaya başlamışlar.Haciz/tahliye kararları çıkan gayrimenkullerin hepsinde kiracı Melek İpek görünüyor. Dün baktım, Londra'da lüks içinde yaşayan Akın İpek sosyal medya hesabından hukuki kararları uygulayan TMSF'yi eleştirip, 'yaşlı kadın' diyerek algıyı yönetmeye çabalıyor.Yahu tamam da, o yaşta (dünya işleri için üzülmeye değmeyeceğini söyleyen!) biri neden hacizden mal kaçırır?