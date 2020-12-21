Biden’a kazan kazan mektubu

İş dünyası, ABD Başkanı Biden’a mektup gönderdi. Mektupta, iki ülke için kazan-kazan ilişkisine dayanan yeni fırsatlar anlatılırken, ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasının desteklenmesi istendi

Türk iş dünyası ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'a mektup gönderdi. Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ'ın kaleme aldığı mektup, Türk iş dünyasının ABD başkanıyla ilk iletişimi anlamına geliyor. Mektupta, Türkiye'nin Amerikalı firmalar için çok önemli bir denizaşırı pazar olduğu, pandemi döneminde iki ülke için ticarette kazankazan ilişkisine dayanan yeni fırsatların ön plana çıktığı anlatıldı.

Kovid-19 sürecinden sonra ABD'li şirketlerin tedarik zincirlerini çeşitlendirmelerine yardımcı olmak için Türk üreticilerinin önemli bir konumda olduğu vurgulanırken, "Birlikte çalışarak, iki ülke ekonomisi daha dayanıklı hale getirilebilir ve her iki ülke de sürdürülebilir büyüme yoluna koyulabilir" denildi.



HEDEF 100 MİLYAR $

İkili ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılmasının desteklenmesi istenen mektupta, Biden yönetiminin ikili ilişkileri güçlendirmeyi bir öncelik haline getirmesi temennisinde bulunuldu. Bu çerçevede uzun süredir dile getirilen iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) yeni dönemde kilit rol oynayabileceği vurgulandı. STA anlaşmasının, iki ülkenin ortak yönlerini geliştirmek için en güçlü araç olduğu ifade edildi. Hedeflenen ticaret hacmi yakalandığında askeri ve siyasi gerginliklere çözüm bulmanın da kolaylaşacağı belirtildi.



CAATSA'DAN KAYGI DUYUYORUZ

Mektupta, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu, Türk savunma sanayisine getirilen CAATSA yaptırımlarına da değinildi. Yaptırımların iki ülke iş dünyasını etkilemesinden kaygı duyulduğu ifade edilerek, şöyle denildi: "İki ülke arasında yaptırımlar ve anlaşmazlıkların değil, ticaret ve yatırımların konuşulduğu bir pozitif gündem oluşturulmasına ihtiyaç var. Bu bağlamda STA konusu önceliğimiz. Böylesi bir anlaşma yalnızca iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeyecek, aynı zamanda Türk ve Amerikan şirketlerinin üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirmesine de büyük bir ivme kazandıracaktır."



İKİLİ ULUSAL KOMİSYON KURULSUN

İkili ilişkilerin güçlendirilmesi adına Türk ve Amerikalı bakanların düzenli olarak iletişim kuracağı, sorunları tartışacağı, işbirliği yolları arayacakları ve fikir alışverişinde bulunacakları bir 'İkili Ulusal Komisyon' (Bi-national Commission) kurulması da önerildi. İkili Ulusal Komisyonlar, ABD'nin zorluklar yaşadığı ülkelerle ilişkilerini güçlendirmek adına 1990'lardan beri Demokrat yönetimler tarafından uygulanıyor.



KONFERANSA DAVET

Mektupta TAİK'in Joe Biden'ın 2013'te Amerikan-Türk Konferansı'nda ağırladığı belirtilerek, önümüzdeki yıl yapılacak olan 39'uncu konferansa yeni ABD yönetimi davet edildi.