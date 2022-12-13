O otelin reklamları durduruldu!

Bir oteli 9 bin kişiye birer metrekare şeklinde satmaya kalkan VClub’ın TV'lere, internet sitelerine verdiği Okan Bayülgen'li reklamlar durduruldu, müfettiş görevlendirildi

TV'lere, internet sitelerine verdiği Okan Bayülgen'li reklamlarda yüksek gelir garantisi sunarak, mezardan bile küçük bir metrekarelik hisselerle 9 bin kişiye otel satmaya kalkan VClub'ın reklamları durduruldu. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü firmanın reklamlarını tedbiren durdurma kararı alırken, denetim için de müfettiş görevlendirdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da TV reklamlarını kısıtladı.

SABAH'ın gündeme getirdiği yeni ponzi sistemiyle ilgili Ticaret Bakanlığı inceleme başlatmıştı. Bakanlık, tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmaları mercek altına alıyor. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde, Reklam Kurulu, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım gerçekleştiren işletmelere yönelik olarak inceleme gerçekleştiriyor. İnternet aracılığıyla yayımlanan her bir tanıtım hakkında 155 bin 712 lira idari para cezası uygulanabiliyor. Ticaret Bakanlığı firmayla ilgili denetim de başlattı. Reklamlarda yüksek gelir garantisi sunarak, mezardan bile küçük bir metrekarelik hisselerle 9 bin kişiye otel satmaya kalkan VClub'la ilgili müfettiş görevlendirildi.







SPK DA İNCELİYOR

Bir ticari faaliyetin gelirine ortak olma vaadiyle vatandaştan para toplayan, yüksek gelir vaat eden şirketle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da inceleme yapıyor.







200 MİLYON TL TOPLADILAR

Daha önce bol vaatli reklam kampanyalarıyla vatandaştan para toplayan birçok şirket sonunda batmıştı. Klasik bir ponzi sisteminin benzerini bu kez yasal kılıfa uydurmaya çalışarak sunan VClub, Okan Bayülgen'li reklamlarla herkesi Alaçatı ve Bodrum'da otel sahibi yapmayı vaat ediyor. Alaçatı ve Bodrum otelleri için bu yolla 1.000 kişiden 200 milyon TL'den fazla para toplandı. Yeni ponzi sistemi şöyle işliyor: Alaçatı'da 132 odalı The S Oteli tapuda 1/9000 hisseye bölündü. Otel birer metrekare şeklinde vatandaşa satılıyor. Bir metrekarelik hisse için vatandaştan 325 bin TL isteniyor. Kaba bir hesapla, otel 3 milyar TL değerlemeyle vatandaşa satılmaya çalışılıyor. Hisse alanlara otelin gelirinden pay verileceği de iddia ediliyor. Ancak otelin ne gelir yaratacağına ilişkin bilgi de verilmiyor.



ÇİFTLİKBANK BEYAZ'I VCLUB OKAN'I SEÇTİ!

Vatandaştan yüksek gelir/kâr vaadiyle para toplamak isteyen şirketler Banker Kastelli döneminden bu yana hep aynı yöntemi kullanıyor. Türkiye'de tanınan bir ünlü isim reklamlarda oynatılıyor, vatandaş bu şekilde ikna edilmeye çalışılıyor. Geçtiğimiz dönemde binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandıran Çiftlik Bank'ta Beyazıt Öztürk'e reklam yapmıştı. VClub da bu geleneği bozmayarak, Okan Bayülgen'i reklamlarında oynattı.