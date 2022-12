SABAH yazdı bakanlık el koydu

Okan Bayülgen’li reklamlarda yüksek gelir garantisi sunarak, mezardan bile küçük bir metrekarelik hisselerle 9 bin kişiye otel satmaya kalkan VClub’la ilgili Ticaret Bakanlığı ve SPK inceleme başlattı

TV'lere, internet sitelerine verdiği Okan Bayülgen'li reklamlarda yüksek gelir garantisi sunarak, mezardan bile küçük bir metrekarelik hisselerle 9 bin kişiye otel satmaya kalkan VClub'a inceleme başlatıldı. SABAH'ın gündeme getirdiği yeni ponzi sistemine Ticaret Bakanlığı el attı. Sistem 'aldatıcı reklam' ve 'devremülk mevzuatı' açısından incelemeye alındı. Sermaye Piyasası Kurulu da bir ticari faaliyetin gelirine ortak olma vaadiyle yasalara aykırı olarak para toplama girişiminde bulunan şirketle ilgili ön inceleme yapıyor.







200 MİLYON TL TOPLADILAR

Daha önce bol vaatli reklam kampanyalarıyla vatandaştan para toplayan sonunda da batan sistemlere yenisinin eklendiğini SABAH gündeme getirmişti. Okan Bayülgen'li reklamlarla herkesi Alaçatı ve Bodrum'da otel sahibi yapmayı vaat eden VClub'ın modeli de benzerlerini hatırlatmıştı. VClub reklamlarında yatırımcılara küçük bütçelerle ve tapulu olarak yatırım olanağı sağladığını iddia ediyor. Alaçatı ve Bodrum otelleri için bu yolla 1.000 kişiden 200 milyon TL'den fazla para toplandı.

Yeni ponzi sistemi şöyle işliyor: Alaçatı'da 132 odalı doğal sit alanına kurulu The S Oteli tapuda 1/9000 hisseye bölündü. Otel birer metrekare şeklinde vatandaşa satılıyor. Mezardan bile küçük bir metrekarelik hisse için vatandaştan 325 bin TL isteniyor.

Kaba bir hesapla, otel 3 milyar TL değerlemeyle vatandaşa satılmaya çalışılıyor. Hisse alanlara otelin gelirinden pay verileceği de iddia ediliyor. Ancak otelin ne gelir yaratacağına ilişkin bilgi de verilmiyor.

Şu ana kadar 400 kişi bu ağa takıldı. Sistemin çarpıklığı ise emlak siteleri biraz tarandığında gözler önüne serilecek cinsten. İzmir'in en pahalı bölgelerinde emlak değerlemelerine baktığınızda metrekare fiyatları 16 bin TL'yi geçmiyor. Bodrum-Torba'daki otelde de benzer yöntemle para toplanmaya çalışılıyor. Burada da 600 kişiye hisse satıldığı öğrenildi.







İNCELEME BAŞLATILDI

Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu konuyu mercek altına aldı. Hileli davranışlar yoluyla sisteme para aktaran şahısların zarara uğratılabileceği ve ileride büyük mağduriyetlere yol açabileceği hususları dikkate alınarak inceleme başlatıldı. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmaları mercek altına alıyor. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde, Reklam Kurulu, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım gerçekleştiren işletmelere yönelik olarak inceleme gerçekleştiriyor. Özellikle internet aracılığıyla yayımlanan her bir tanıtım hakkında 155 bin 712 lira idari para cezası uygulanabiliyor. VClub'ın sözleşmeleri de masaya yatırılacak. Sermaye Piyasası Kurulu da bir ticari faaliyetin gelirine ortak olma vaadiyle yasalara aykırı olarak para toplama girişiminde bulunan şirketle ilgili geçtiğimiz hafta başlattığı ön incelemeyi derinleştirdi.







ŞİRKETLER AYRILDI ADRES AYNI KALDI!

VClub, Alaçatı'daki oteli VBT Turizm Otelcilik şirketi üzerinden pazarlayıp kiraya veriyor. 13 Ekim'de kurulan, 132 otele 3 milyar TL değer biçerek, vatandaşa hisse satılmasına aracılık eden şirketin sermayesi sadece 50 bin TL. SABAH'a açıklama yapan VClub'ın kurucusu Bülent Öztürk, "VClub markası Barış Soydan ile ortaktır. Başka projelerimiz de olacak. Dikili'de, Avşa'da, Kaz dağları'nda... Finans danışmanlarımız her bir iş için ayrı şirket kurulmasını istedi. O nedenle şirketleri ayırdık" dedi. Barış Soydan ise ikilinin ortaklıklarının sona erdiğini öne sürdü.

Ticaret sicil kayıtlarına göre ise 2020'den itibaren Bülent Öztürk ve Barış Soydan ikilisinin ortak kurduğu birçok şirket var. Daha önce Turemp Franchising Gayrimenkul Danışmanlığı Şirketi'nde ortaklık yapan ikili, 2019'da bu şirketin unvanını Evgaranti Gayrimenkul Yatırımları olarak değiştiriyor. Mart 2020'de Mobiltech Bilgi Teknolojileri, 2021'de Bytech Teknoloji, Ekim 2021'de Başka Gayrimenkul adıyla şirketler kuruyorlar. Kayıtlara göre, ekim ayından sonra şirketlerde Öztürk-Soydan ikilisi hisselerini birbirine devrediyor. Ancak şirketlerin İstanbul'daki adresleri değişmiyor.