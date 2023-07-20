THY’den büyük tanıtım atağı... Uzakdoğu’dan Şanlıurfa’ya köprü kuruyor

THY,10 ülkede TGA işbirliğinde tanıtım atağı başlattı. Güney Kore, Japonya ve Singapur yolcularının yüzde 75-80’inin transit yolcu olduğunu belirten THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, “Uzakdoğu’dan gelen misafiri Şanlıurfa’ya götürüp turizm gelirini artıracağız” dedi

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY) zengin turisti ülkeye çekerek hem ülke ekonomisine katkıda bulunmak hem de gelirini daha da artırmak için büyük bir tanıtım turu başlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ortaklığıyla, aralarında ABD, Kanada, Singapur, Güney Kore, Japonya, Çin, Tayvan, Malezya, Endonezya, Avustralya'nın da olduğu 10 ülke belirlendi. THY, bu ülkelerde turizm paydaşlarıyla etkinlikler düzenliyor. Etkinlik öncesinde ise TGA gidilen ülkelerin global basınında Türkiye tanıtımı yapıyor. Seul ve Tokyo'da düzenlenen etkinlikte hem projeyi anlatan hem de gazetecilerin sorularını yanıtlayan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, "Güney Kore, Japonya ve Singapur'daki turist, kültür ve tarihe meraklı. Bu ülkelerin turisti 3 bin dolardan fazla para harcıyor. 10 ülkeden 10 milyon turist gelse, 3'er bin dolar bıraksa, 30 milyar dolar eder. Hedefimiz bu" dedi.









BEDAVA BİLET

Güney Kore, Japonya ve Singapur yolcularının yüzde 75-80'inin transit yolcu olduğunu belirten Bolat, şöyle konuştu: "Amacımız bu yüzde 70-80 transit yolcuyu tersine çevirmek. Güney Kore ve Japonya'dan da gelen turist sayısı bir dönem 200 binlerin üzerine çıktı. Potansiyeli artırmak için bu ülkelerde etkinlikler düzenliyoruz. Medeniyetin doğduğu yer olduğu düşünülen Taş Tepeler'in arkeolojik kazı çalışmalarına sponsor olduk. Buralarda 2-3 günlük programlar hazırlayacağız. Oralara yatırım yapmaları için otel sahipleriyle de görüşüyoruz. Uzakdoğu'dan gelen misafirlerimize Şanlıurfa gidiş-dönüş uçak biletini de bedava verelim diyoruz." 2033'te ülkeye 56 milyar dolar katkıda bulunacaklarını, ekosistemle bunun 144 milyar dolara çıkacağını aktaran Bolat, transit yolcuyu bırakmayacaklarını, dünyada hiçbir havayolu şirketinin THY kadar geniş bir uçuş ağı olmadığını da vurguladı.



TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

SEUL ve Tokyo'da düzenlenen etkinlikte konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, "Türkiye'yi daha fazla keşfedin, dünyanızı genişletin" diyerek iki ülke vatandaşlarını ülkemize davet etti. Seul Büyükelçisi Salih Murat Tamer, Taş Tepeler'in insanlık tarihinin sıfır noktasını temsil ettiğini anlattı. Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen de etkinlikte yaptığı konuşmada, 12 bin yıllık Göbeklitepe'yi ve Taş Tepeler'i Japonlara tanıtmak istediklerini söyledi. Güngen, Japon Havayolları'nın da Türkiye'ye uçmasını istedi. Etkinliklerde Göbeklitepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul Göbeklitepe, Karahantepe ve genel olarak Taş Tepeler olarak bilinen medeniyetin ilk doğduğu yer olarak kabul edilen bölge ve yaptıkları çalışmalarla ilgili sunum yaptı. Taksim Trio, müzik performansıyla geceye renk katarken, THY'nin etkinlikte düzenlediği yarışma ve seyahat ödüllerine de katılımcılar büyük ilgi gösterdi.







2019'UN ÜZERİNE ÇIKTIK

THY'nin kapasitesinin geçen yıla göre yüzde 17 arttığını, 2019'un yüzde 10-11 üzerine çıktıklarını söyleyen Bolat, "Geçen yılki gibi güzel bir kâr planlıyoruz" dedi. Halen 129 ülkeye uçtuklarını söyleyen Bolat, aralıkta Avustralya'ya uçmaya başlayacaklarını, böylece sayının 130'a çıkacağını belirtti.



ANADOLUJET'E PEGASUS MODELİ

THY'nin alt markası Anadolujet'in yoluna 'Ajet' olarak devam etmesine ilişkin soruları da yanıtlayan Bolat, maliyetleri önce SunExpress ardından da Pegasus seviyesine indireceklerini belirterek, şöyle konuştu: "200 uçaklık bir yapı öngörüyoruz. Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı ağırlıklı çalışacak. Logosunu değiştirdik, lansmanı bir ay içinde yapacağız. Ajet, İstanbul ve Antalya Havalimanı'nda olmayacak. İç hatlarda maliyeti düşüreceğiz. Avrupa ve Ortadoğu'ya Ajet yayılacak. SunExpress'i de 110 uçağa çıkaracağız. Eylülde iştiraklerin strateji toplantısını yapacağız. THY gelirinin yarısını iştirak şirketlerinden kazanmak istiyoruz."









HİNDİSTAN'DAN UÇAK KİRALIYORUZ

Bolat, Hindistan'da bir havayolu şirketinin battığını, onların uçaklarını kiralayacaklarını söyledi. Havacılıkta asıl parayı uçak ve motor üreticilerinin kazandığını anlatan Bolat, "Bir uçak alsanız, 12 yılda kendini amorti ediyor. Geçen yıl kârımızı yolcu sayısına böldüğünüzde kişi başına 35 dolar ediyor. Biz ABD'de birçok eyalette ekonomi class yolcusunun yemeğini 50 dolara mâl ediyoruz. Türkiye'ye gelen yolcu sayısı arttıkça daha çok kâr edeceğiz" dedi.



KAPIDAN KAPIYA KARGO

'DOOR to door' kargo şirketi kuracaklarını, Türkiye'de üretilen KOBİ'lerin ürünlerini Avrupa'ya taşıyacaklarını açıklayan Bolat, "Üreticiden direkt tüketiciye ulaşacak. Biz e-ticaret platformu kurmayacağız. Türkiye'den götürdüğümüz ürünü dağıtacağız" dedi. Bolat, İstanbul Havalimanı'nda ikinci hangar ihalesinin de bittiğini, kontrat imzaladıklarını söyledi.