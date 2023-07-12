E-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına geçen yıl Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, neredeyse oy birliğiyle Meclis'ten geçen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'la ilgili karar bu hafta çıkıyor.

Yarın Anayasa Mahkemesi (AYM) konuyu nihayetlendirecek.

Geçenlerde yazdım...

Malum, bu iş iyice çetrefilli hal aldı. CHP yasayı Meclis'te savundu. Arkasından Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ile 132 milletvekili AYM'ye koştu. Kimse ne olduğunu anlamadığı için tepki geldi. Bu sefer de İyi Parti'yi suçladılar. Siyaset arenasında kimin eli kimin cebinde tartışması yaşanırken, Cumhuriyet Gazetesi'ne kanun aleyhine yapılan haberlerden dolayı rüşvet verildiği iddiaları ortaya saçıldı.

Velhasıl, uzun uzun tekrar konuya dönmeyeyim.

Epeyce gürültü oldu...

Şimdi dananın kuyruğu kopuyor.

Öğrendiğim kadarıyla, AYM raportörü böylesine çetrefilli hal alan konuyla ilgili esas inceleme raporunu ve karar taslağını hazırladı.

Biliyorsunuz, CHP, E-Ticaret Yasası'nda değişiklik öngören 7416 Sayılı Yasa'nın bazı maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etmişti. AYM'nin karar taslağında kanuna itiraz edilen madde/ fıkra ve bentlerden 20'siyle ilgili Anayasa'ya aykırılılık tespit edilmedi. Dolayısıyla, bu maddelerle ilgili iptal talebinin reddedilmesi önerisi üyelere sunulacak.

Bunlar hangi maddeler?

Elektronik ticaret platformlarının kendi markalarını satamayacağı, aracılık edemeyeceği; net işlem hacmi 10 milyar TL'nin üzerinde olan platformların, elde ettiği verileri, yalnızca aracılık hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanacağı, rekabette kullanamayacağı, şirket ortaklarının yüzde 5 ve katlarına ulaşan pay devir veya edinimlerini bir ay içinde bakanlığa bildirmekle yükümlü olduğu, bir takvim yılındaki net işlem hacmi 60 milyar TL'yi ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedi geçen platformun aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında kredi kartıyla yapılan kredili ödeme işlemleri ile diğer ödeme işlemleri hariç olmak üzere, ekonomik bütünlük içinde bulunduğu bankaların ya da Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketlerin, kredi verme işlemleri dâhil sundukları her türlü hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin faaliyette bulunmasına imkân sağlayamayacağı gibi birçok maddeyle ilgili iptal talebinin reddi isteniyor.

Yüksek mahkemenin karar taslağında iki noktaya dikkat çekiliyor.

Biri reklam harcamaları diğeri de promosyon, ödül, puan, kupon, hediye çekiyle ilgili e-ticaret platformlarına gelen sınırlamalar... Bu iki konuda Anayasa'ya aykırılık olduğu belirtiliyor.

Tabii, karar taslağı bu...

Yarın mahkeme üyeleri ne karar verecek bilemiyorum. Ama bildiğim konu şu; Yüksek Mahkeme'nin yasada açıkça belirtilmese de belirli olguların varlığı halinde (kamu düzeni ve yararı, milli güvenlik vb) serbestçe ya da seçeneklerinden birini uygun görüp, tercih ederek karar alabiliyor olması. Yani takdir yetkisini kullanmasııyor.

Dolayısıyla bekleyip göreceğiz...