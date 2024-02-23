Yahu her gün 'kendilerini daha ne kadar alçaltabilirler' diye merak ediyorum doğrusu…

Malumunuz, Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından üretilen KAAN havalandı.

O Gökvatan'a çıkarken birilerini de yerin kilometrelerce altına indirdi!

"Uçamaz, Çin yapamadı sen nasıl yapacaksın, hayal satmayın" diyen 28 Şubat'ın küfürbazı, sırra kadem bastı. Fondaşın biri hazımsızlığıyla ne diyeceğini şaşırıp, ağzından "1 adet yapıldı, prototip… Bizim vergilerimizle oldu" sözleri dökülüverdi. Öteki "AK Parti yapmadı, TUSAŞ'ı, Aselsan'ı, Havelsan'ı onlar kurmadı. Togg'u da özel sektör yaptı" sözleriyle alay konusu oldu.

Vergileri Meclis'teki PKK yandaşlarına giderken ya da mezarlıkta kağıt kahve bardağı olurken, ibriğe bürünürken sesini çıkarmayanlara bakın hele…

Valla ne derlerse desinler…

2010'da Anka, 2014'te Atak 1, 2013'te Hürkuş, 2014'te Bayraktar TB2, 2018'de Gökbey, 2019'da Aksungur, 2019'da Akıncı,2022'de Kızılelma, 2023 Hürjet ve Bayraktar TB3, 2023 Anka ve Atak 2, 2024 Kaan ülkenin savunmasında birer birer rol almaya başladı mı?

Başladı…

Türkiye kendi askeri ihtiyaçlarını karşılayarak dışa bağımlılığını azaltmaya ve her geçen gün büyüyen küresel silah piyasasında pazar payını artırmaya başladı mı?

Başladı…

Savunma sanayindeki gelişmelerle ihracatta kilogram başına fiyat ortalama 65 doları aşmaya başladı mı?

Başladı…

O halde ülkenin savunma sanayisinde geldiği noktayı görmek istemeyenler 'vız gelir tırıs giderler.'

Haa, daha da çok üzülecekler baştan diyelim…

Niye mi?

Yılın başında Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde yeni kararlar alındı. Türkiye'nin ilk savaş uçağı gemisinin tasarım faaliyetleri başladı. MİLGEM i sınıfı fırkateynler, açık deniz karakol gemilerin, yeni nesil mayın avlama gemisinin ve milli hücumbotun inşası planlandı. İHA/SİHA'lara yenilerinin eklenmesi hedefe kondu.

Velhasıl, kudurtmaya devam!

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İSTANBULLU KADINLAR KURUM'A NE DİYOR?

Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un katılımıyla AK Parti Kadın Kolları'nın düzenlediği "İstanbul'u Büyüten Kadınlar" etkinliğindeydim…

Kurum projelerini anlattı, İstanbul'u birlikte yönetme sözü verdi. Salondaki izlenimim, kadınlardan başkanlık vizesini verdiği yönünde… Bunu geçenlerde Optimar'ın anketinde de gördük. "Murat Kurum'u beğeniyor musunuz" sorusuna 'evet' diyen kadınların oranı yüzde 55.8. Kurum kadınların desteğinde, 7.3 puanla Ekrem İmamoğlu'nun önünde.

Projeleri sahada tutar mı?

Her mahalleye hatta gece emekçileri ve acil durumlar için 7/24 nöbetçi kreş… 0-6 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım… İlk işini kuran kadınlara 100 bin TL hibe… Bunlar güzel projeler… Fakat son düzlükte yapılması gerekenler var. 1994'ü hatırlayın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'u kaleye benzeterek "Unutmayın, kale içeriden fethedilir. Kaleyi inşallah hanım kardeşlerim fethedecekler" demişti. Partinin il ve ilçe teşkilatları da kadın kolları da bir ayda sokak sokak gezip arı gibi çalışmalı… Samimiyetle, inançla, dayanışmayla kapılar çalınırsa, ip gögüslenir.