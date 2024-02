Türk girişimcilerini dünya sahnesine çıkardı

Türk Telekom’un PİLOT programından mezun girişimler, Stanford’da 10 günlük eğitime başladı. Eğitimin ardından yatırımcılarla buluşacak olan girişimler projelerini dünyaca ünlü fonlara anlatacak

Türkiye'nin girişimcilerini dünyaya açmak için harekete geçen Türk Telekom, San Francisco'daki Stanford Üniversitesi ile işbirliği yaptı. PİLOT girişimleri, ABD'de 10 günlük eğitime başladı. Türk Telekom'un PİLOT programından mezun olan girişimler, üniversitede hukuk, girişim, vergi başta olmak üzere çeşitli konularda alacakları eğitimin ardından yatırımcılarla buluşacak. Projelerini start-uplara yatırım yapan dünyaca ünlü fonlara ve firmalara anlatacak.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ile San Francisco'daki programda bir araya geldik, projenin detaylarını dinledik.

10 yılı aşkın süredir PİLOT programı ile girişimleri desteklediklerini belirten Önal, "2018'de kurumsal girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures'ı kurduk. 2022'de Türk Telekom Ventures GSYF'yi hayata geçirdik. Yerli ve yabancıların katılımının amaçlandığı fonumuzun büyüklüğünü 50 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.







111 GİRİŞİM MEZUN OLDU

Şubat ayında PİLOT programına başvuruları topladıklarını, üç ay sürede bağımsız bir yapının bu projeleri değerlendirdiğini, daha sonra seçilen start-up'ların 12 haftalık eğitime alındığını anlatan Önal, "Her yıl programa binin üzerinde başvuru oluyor. Bunlar değerlendirmeden sonra 30'a düşüyor. Seçilenler 12 haftalık eğitimden sonra PİLOT programından mezun oluyorlar. Bugüne kadar 111 tane girişim mezun oldu. Bunların 59'u yurtiçi ve yurtdışından yatırım aldı. Biz startup'ların yurtdışına açılmalarına destek olmak için Stanford Üniversitesi ile işbirliği yaptık. Girişimcilerimiz ABD'deki bu programda, alanında uzman kişilerden, Silikon Vadisi'ne ve ABD pazarına genel bakış, network geliştirme, yatırımcı sunumu ve yatırım süreçleri, finansal modelleme, iş geliştirme, Amerika'da şirket kurulumu konularında 10 günlük eğitim alıyor. Koçluk ve mentorluk desteklerinin yanı sıra Stanford'ın iş bağlantılarına ve yatırımcı ağına erişim imkânına da sahip oluyorlar. ABD'deki eğitimin ardından üniversite ve bizim ortaklaşa düzenlediğimiz 'demo day'de yatırımcılarla buluşacaklar ve sunumlarını yapacaklar" dedi.







SEÇİMDEN SONRA HIZLANIR

İmtiyaz süresinin uzatılması ile ilgili olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) başvurularını yaptıklarını vurgulayan Önal, "Seçimden sonra sürecin hızlanmasını bekliyoruz. 2G ve sabit tarafta imtiyaz süreci 2026'da bitiyor. Hükümetin bütün lisansları 2029'da yeniden değerlendirme düşüncesi var" dedi.







YATIRIMDA 2023'ÜN ALTINA DÜŞMEYİZ

Türkiye'nin dijitalleşmesi için 2005'ten bugüne 20 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirten Ümit Önal, "'Teknolojiyi sadece üreten değil, aynı zamanda ihraç eden bir Türkiye' hedefi için kendimizi lokomotif kurum olarak konumluyoruz. Geçen yıl yatırım harcamamız 21.5 milyar TL oldu. Yaklaşık 700 milyon dolardı. Bu yıl da dolar bazında rakamın altına düşmeyiz" dedi. CED Önal, Türkiye'de internetin Avrupa'nın beşte biri fiyatında olduğunu da söyledi.







HEDEFİMİZ YERLİ 5G

Hedeflerinin 5G'ye olabildiğince yerli unsurlara geçerek ülkemizin bu teknolojiyi sadece kullanan değil etrafına da kullandıran bir güç olmasını sağlamak olduğunu ifade eden Önal, "Bu konuda birçok firma ile iş birliklerimiz var. 5G için gerekli olan teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her tür çalışmayı milli görev olarak görüyoruz. Spor, sağlık, tarım gibi birçok farklı sektörde uyguladığımız 5G denemelerimiz ile ülkemizi geleceğe taşıyan pek çok proje ve çalışmanın öncüsüyüz" dedi.







ULUSAL DOLAŞIM İÇİN ÇALIŞILIYOR

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından olası Marmara depremi konusunda da çalışmalar hızlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AFAD, BTK ve operatörler sık sık toplantı yapıyor. Türk Telekom CEO'su Önal, afet dönemlerinde ulusal dolaşımın (national roaming) devreye girmesi konusunun görüşüldüğünü belirterek, "Enerjinin sürekliliği konusunda da bakanlık ve dağıtım şirketleri ile görüşmeler yapılıyor" diye konuştu.







İTHAL ÜRÜNÜ YERLİLEŞTİRİYORUZ

Yeni dünya markaları, unicorn'lar çıkarmayı milli bir sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayan Önal, programdan mezun olan girişimlere Türk Telekom'un da belli oranda ortak olduğunu belirterek, şunları anlattı: "Girişimlere önden destek veriyoruz. Hedefler koyuyoruz, başarılı olanlardan hisse de alıyoruz. 19 girişimde hissemiz var." Türk girişimleri ile yurtdışından ithal edilen birçok ürünün yerlileştiğini de belirten Önal, "120'den fazla ülkede 15 milyon kullanıcıya sahip olan PİLOT programı mezunu ve Türk Telekom Ventures ile yatırım yaptığımız oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUp, küresel başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Virasoft kanser tanı ve tedavi süreçlerindeki yapay zekâ destekli sistemleri ile Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri'nden sonra Amerika'daki faaliyetleri ile de global olarak büyümeye devam ediyor" dedi. Önal, Ventures'ın San Francisco'daki ofisinin de girişimlerin dünyaya açılması için önemli bir durak olduğunu vurguladı.