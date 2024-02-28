Son günlerde gündem kredi kartları… Her gün spekülatif haberler piyasaya sürülüyor. Kimi 'Kartta taksit kalkıyor' diyor. Kimi 'Limitler düşecek'… Kimi de 'Asgari ödeme artacak' haberini yayıyor. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik haberlerin kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğunu söyledi. Belli ki, seçim öncesinde bu konuda bir adım beklemek doğru değil…

Seçimden sonrasında ise…

Bu konuda çeşitli görüşler oluşmaya başlamış durumda… Birincisi, dar gelirli ve asgari ücretlinin enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda kredi kartında herhangi bir düzenleme yapılması beklenmiyor. Zira, sabit ve dar gelirli acil ihtiyaç duyduğu bir ürünü peşin almaya bütçesi yetmediğinde kredi kartından taksit seçeneğini kullanıyor. Kredi kartlarında 20 bin, bireysel tüketici kredilerinde de 100 bin liranın altına limit gelmemesi ağırlıklı görüş… İkincisi, bir düzenleme olacaksa, bu yüksek gelir grubunun lüks tüketim harcamalarını ilgilendirecek. Ve de ithal ürünleri… Üçüncüsü de asgari ödeme tutarı, taksit ve faizle ilgili konularda henüz netleşen bir durum yok. Şunun da altını çizmekte fayda var. Kart taksit sayısının enflasyonla mücadele kapsamında tüketimi kısmak için azaltılması isteniyorsa bunu bankalar kendileri yapamaz mı? Giyim alışverişinde mağazalarda banka tüketiciye ekstra taksit sunmuyor mu? BDDK havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışı harcamalarında kredi kartına taksit yapılmama kararı almasına rağmen bu harcamalar Türkiye'ye geldikten sonra bankalar tarafından taksitlendirilmiyor mu? Kredi kartına taksit yaptırarak telefon alma şansı olmamasına rağmen ihtiyaç kredileri, alışveriş kredileriyle bu yol açılmıyor mu?

Velhasıl, sınırlamalar gelse de alternatif yollar üretiliyor.

Dolayısıyla, evde yapılan hesap her zaman çarşıya uymuyor.





Bireysel kredi kartları: 1 trilyon 242 milyar TL (1 yıllık büyüme % 155)

Taksitli: 555.4 milyar TL (1 yıllık büyüme % 123)

Taksitsiz: 686.7 milyar TL (1 yıllık büyüme % 188)

Takipteki tutar: 18.7 milyar TL Takip oranı: % 1.5

Kart borcunu ödememiş kişi sayısı: 2022'de 900.094, 2023'te 865.648 (16 Şubat 2024 itibarıyla)