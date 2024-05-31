Aziz Yıldırım Fenerbahçe için kurtuluş reçetesini açıkladı: Araziler değerlendirilecek banka borcu kapanacak

Fenerbahçe başkanlığına aday olan Yıldırım, kulübün kurtuluş reçetesini açıkladı: 60 bin kişilik stat projesi hemen devreye alınacak. Ülker Salonu’nun yanındaki arazi ile kolej arsasıd eğerlendirilecek. Gelen parayla banka borçları kapatılacak

Fenerbahçe'de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, kulübün kurtuluş reçetesini açıkladı. 6 yıldır şampiyonluk yüzü görmeyen kulübü şampiyon yapma hedefiyle göreve talip olduklarını söyleyen Yıldırım, kulübün bankalara olan borcunun faiziyle 4 milyar TL olduğunu, arsaları değerlendirerek, banka borçlarını tamamen kapatacaklarını söyledi.



12 MİLYAR LİRA BORÇ VAR

Gazetecilerle bir araya gelen Yıldırım, kendi başkanlığı dönemi yapılanları anlatırken, kulübe 500 milyon eurodan daha fazla değerde mal varlığı kazandırıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Şimdi ne kadar borç var? 12 milyar TL. Ali Koç benim kulüpten alacağım yok diyor ama faaliyet raporunda alacaklı yazıyor. Ali Koç döneminde Fenerbahçe'ye hiçbir mal varlığı katılmadı.









Bizim bıraktığımız bütün tesislerde bakım onarım adı altında bile işlem yapmıyorlar. Yapmak kolay bakmak daha zordur, o kısımda da yoklar." Yıldırım, 6 senede kulübe 93 transfer yapıldığını, bu transferlere menajerlik ve UEFA ödemeleri haricinde 193 milyon euro ödeme yapıldığını da anlattı.



60 BİN KİŞİLİK OLACAK

Seçimi kazandıkları takdirde Fenerbahçe stadının kapasitesini büyüteceklerini anlatan Yıldırım, "60 bin kişilik olacak. İki kale arkası, bütün dış cephesi yeniden kaplanacak, aynı Real Madrid stadı gibi. Ses ve bütün oradaki kombineleri yeniden düzenleyeceğiz, seyircinin bundan sonra karaborsaya gidip bilet almamasını sağlayacağız. Derneklerden baskı yapılıyor, onları düzenleyeceğiz. Stat içerisinde kale arkasındaki koltukları kaldıracağız" diye konuştu. Stadyum projesinden Nihat Özbağı'nın sorumlu olduğunu anlatan Yıldırım, projenin Almanlar'a çizdirildiğini söyledi. Yıldırım, statın inşaatı sırasında maçların da oynanmaya devam edeceğini anlattı. Maliyetin ne olacağına dair sorulara da Yıldırım, şu yanıtı verdi: "Şu anda çalışıyoruz, biz stadı kiraladık. Ben kongre üyelerine soracağım, 'biz mi yapalım' diye…









Devletle yeniden kira konuşmalarını görüşmelerini yaparız. Beklediğimiz maliyetler çıkarsa 3-5 yılda maliyeti çıkar." Fenerbahçe stadı, Topuk Yaylası, Faruk Ilgaz Tesisleri'nin kendi döneminde yapıldığını hatırlatan Yıldırım, "Ben ve arkadaşlarım diyorsak yaparız. 6 senedir konuşuyorlar, bir tane yaptıkları bir şey var mı? Boya yapmadılar yahu çivi çakmadılar" diye konuştu. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun yanına yapılacak projeyle ilgili sürenin haziranda dolacağını, Murat Ülker ile konuştuğunu, 'ne istiyorsan yaparsın' dediğini anlatan Yıldırım, "Emlak Konut ile çalışmıştık. Kolej ve otel yapılacaktı. Gelirsek bu projeyi yapıp, kulübe 70 milyon euro kazandıracağız. Bir de devletten satın aldığımız kolej arsası var, o arsaya da 2 milyar TL fiyat biçmişlerdi. Bu ikisinden gelen parayla bankalara borcu kapatacağız" dedi.



KÖPRÜDEN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ

Fenerbahçe'de değişimin olması gerektiğine inandığını, çocukların kulübe olan sevgisini yeniden kazanmak, onların yüzünü güldürmek için aday olduklarını anlatan Yıldırım, "Fenerbahçe'miz spor kulübü olmaktan çok dışarı çıktı. Bu seçim köprüden önceki son çıkış. Onların tüm dertleri varlıkları için var olmak. Vagon devrildi, başka yerlere gidiyor. Kulüpte bizden başka başkan adayı çıkmaması da ayıp ve yanlış" dedi.



MOURİNHO MALİYET GETİRMEYECEK

Mourınho ile hafta sonu Londra'da görüşecek olan Aziz Yıldırım, "Biz hiçbir futbolcuyu satmayacağız, kiralık olanlar gidecek. Mourinho ile ilgili büyük, abartı rakamlar yok. Kulübe bir maliyet getirmeyecek. Normal Fenerbahçe'ye gelen bir antrenör değerinde… Biz ve sponsorlar ödeyeceğiz" dedi.









KOÇSPOR OLDU

Şu anda Fenerbahçe'nin sponsorlarının birçoğunun Koç grubu şirketleri olduğunu hatırlatan Yıldırım,"Koç Grubu '1 yıl sponsorluğu uzattık' dedi, bu şartlardan daha iyi sponsorluklar geliyorsa Ali Bey'e teşekkür ederiz. Biz yalnızca Adidas'tan 6 milyon dolar gelir, ayrıca da forma alıyorduk, şampiyonluk için de bedeller ödüyorlardı. Şimdi ne alıyoruz bilen var mı? Fenerbahçe Koç Spor olmuş. Burada mesele kimse bir şey bilmiyor" dedi. Yıldırım, Ali Koç döneminde kapatılan Fenerbahçe Koleji'ni de tekrar açacaklarını vurguladı.



70 MİLYON EURO

Yıldırım'ın listesinde yer alan Önder Fırat da kulübün İstanbul, Kayseri, Edirne, Ankara gibi birçok ilde 550 bin metrekare arsası olduğunu anlattı. Fenerbahçe'nin kamp, antreman tesislerinin yanı sıra kolejin bulunduğu arazi de dahil birçok yerde gayrimenkulü olduğunu söyleyen Fırat, "Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun yanında bir arsa var. Ülker ile çalışma başlatacağız, oradan 70 milyon euro değerleme bekliyoruz" dedi.