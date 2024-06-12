Meşhur bir söz var. Ne derler?

Yapmak zordur ama yıkmak kolaydır.

Hakikaten de öyle…

Bakın, 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük felaketin acısı hâlâ taptaze… Devlet bir taraftan tüm imkânlarıyla bölgede depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. TOKİ deprem konutlarını bitirmeye uğraşıyor. Şehirler ekonomik olarak ayağa kaldırılmaya çalışılıyor. Diğer taraftan olanlara bakın…

Lafı uzatmadan anlatayım…

Önceki gece depremzedelerin telefonlarına bir mesaj düştü.

Mesajı gördüğümde önce inanmadım. Meğer gerçekmiş…

AFAD, haziran itibarıyla 11 ilde evleri yıkılan ya da ağır-orta hasar alan kiracılara kira yardımı ödemesinin sona erdirildiğini bildiriyor. Mesajda, "Orta hasar ve üzerinde hasarlı olduğu tespit edilen konutlarda ikamet eden kiracı ailelerimizin kira destek ödemelerine Nisan 2023 tarihinde başlamıştık. 12 ay ödemesi planlanan kiracılara destek ödemelerinin 15'inci ve sonuncusunu haziran ayında yaparak tamamlayacağız. Allah milletimizi ve devletimizi her türlü afetten korusun" deniliyor.

Neden?

Öyle ya insan merak ediyor.

Tamam ilk kez devlet sadece evi yıkılan ev sahiplerine değil kiracılara da destek sağladı, sahip çıktı.

İyi de yaptı.

Biliyorsunuz, depremde binaları tamamen yıkılmış kişilere kira yardımı hakkı getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sağladığı destekle ilgili süreçleri AFAD yönetti. Halen evi hasar gören kiracılara aylık 5.000 lira, ev sahiplerine ise 7.500 lira ödeme yapılıyor. Kira yardımından felaket nedeniyle evlerinde orta veya ağır derecede hasar oluşan vatandaşlar da yararlanabiliyordu. Başvuran ev sahibi ve kiracılar da bu destekten faydalanıyordu. En azından aile bütçelerine destek sağlıyordu. Bölgeye gittiğimizde depremzedeler devletin desteğinden memnuniyetini ifade ediyordu. Fakat şimdi bu mesajla tüm yapılanlar çöp oldu. Baktığınızda, 350 bin depremzedeye yapılan kira yardımı desteği 14.4 milyar TL. Bunu keserse Hazine'nin kasası dolmaz. Ama aylık 5 bin TL kira yardımı, evi hasar gören, işyeri başına yıkılan depremzede kiracının tenceresini doldurur.

Üstelik, deprem bölgesinde barınma sorunu devam ediyor.

Konut kiraları arz sıkıntısına fırsatçılık da eklenince iyice artmış durumda… Araştırmalara göre, depremden etkilenen illerde konut fiyat ve kira artışı ülke ortalamasının üzerinde. Deprem bölgesindeki 11 ilde ortalama kira bedelleri 10 bin TL'den aşağı değil… Hatta sağlam diyerek evleri 20-25 bin TL'den kiralayanlar var.

Hal böyleyken, bu kararın kime ne faydası var? Depremzede kiracıya verilen destekten tasarruf edilir mi? İlla tasarruf isteniyorsa başka kaynaklar bulunamaz mı? Misal, şirketlere verilen ülkeye ekonomik anlamda geri dönüşü pek de takip edilmeyen teşvikleri bir süre de olsa azaltmak depremzedenin kira yardımından daha fazla kaynak sağlamaz mı?

Bilmiyorum, yetkililere soruyorum!