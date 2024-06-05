Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl temmuz ayındaki Körfez turunun ardından başlayan bahar havası iş ilişkilerinde yeni kapılar açmaya devam ediyor. Malumunuz, farklı pazarlardaki deneyimleri, uluslararası standartlarda olmasına rağmen uygun maliyetli hizmetleri, inisiyatif alma yetenekleri, risk alabilmeleri Türk müteahhitlerini dünyada marka haline getirmiş durumda... Suudi Arabistan da bu deneyimden yararlanmak istiyor.

Biliyorsunuz, gelecek dönemde Suudi Arabistan yaklaşık 1.4 trilyon dolarlık altyapı yatırımları için kolları sıvadı. Ülkeyi adeta şantiyeye çevirecekler. Suudi Arabistan'ı dünyanın sayılı turizm destinasyonlarından biri haline getirmek istiyorlar. Her şehir için farklı proje üretiyorlar. Bu projelerde de dünyada rüştünü ispatlamış Türk müteahhitlerinden destek istiyorlar.

Öğrendiğim kadarıyla, önümüzdeki ayın başında Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail Türkiye'ye gelecek. Suud Bakan'ın çantasında ülkedeki otoyol projeleri olacak.

Temmuzdaki ziyarete Suudi Arabistan'ın önde gelen firmalarının da katılması bekleniyor. Türkiye Müteahhitler Birliği'nin organizasyonunda Suudi firmalar ile Türkiye'de müteahhitlik işi yapan şirketler bir araya getirilecek.

Bu ziyaretten sonra ortak projelerin ete kemiğe bürünmesi olası...

Hatta şimdiden birkaç firmanın iş aldığını da biliyorum.

Bu ziyarette Türk müteahhitlerinin geçmiş dönem alacakları da masaya yatırılacaktır. Suudi Arabistan'da iş yapan müteahhitlerin geçmişten kalan 1-1.5 milyar dolarlık bir alacağı var. Mahkemelik durumda olan işler de söz konusu... Ama bununla ilgili Türkiye Müteahhitler Birliği ve Ticaret Bakanlığı'nın girişimleriyle karşılıklı iyi niyet görüşmeleri başlamış durumda...

Dolayısıyla temmuz ayındaki Suudi bakanın ziyaretinde bu konuya da çözüm bulunması ihtimali yüksek...

Halen Suudi Arabistan'ın yurtdışı müteahhitlik hizmetleri içinde Türkiye altıncı sırada... Türk firmalarının şu ana kadar üstlendiği projelerin tutarı 27.8 milyar dolar. Fakat şu anda Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde yapacağı projeler düşünüldüğünde 'Türk müteahhitleri için büyük bir iş pazarı açılıyor' demek yanlış olmaz, sanırım...

Velhasıl, ilişkiler böyle gittiği sürece her yıl 10 milyar dolarlık bir iş hacmi yaratılabilir.