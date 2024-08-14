Bu aralar Paris faturasıyla gündemi meşgul eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'daki sözünü hatırlayanınız var mı?

Yıl 2019'du. 5 yılda İstanbul'da 100 bin konutun dönüşümü için söz vermişti. 'İstanbul Yenileniyor' diye bir kampanya başlatmıştı. Dar gelirli vatandaşların inşaat maliyetlerinin yüzde 60'ını, emeklilerin ise yüzde 65'ini karşılayacaklarını söylemişlerdi. Kentsel dönüşüm sisteminden faydalanan herkese sabit taksitle 2 yıl vadeli, faizsiz ödeme desteği sunacaklarını vaat etmişlerdi. Pakette kira yardımı da vardı.

Peki söz tutuldu mu?

Hatırlayın…

Mart seçimlerinden önce İmamoğlu'nun bürokratı KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt bu vaadin tutmadığını itiraf etti. 2019-2024 arasında üretilen konut sayısının 11 bin olduğunu söyledi.

Ya sonra…

31 Mart seçimleri öncesiydi. İmamoğlu bu kez el yükseltip 200 bin konutu dönüştürecekleri vaadini dillendirdi.

Belli ki, o vaat de tutmayacak. O yüzden şimdi beceriksizliğin faturasını kamu bankalarına kesmeye çalışıyorlar. İmamoğlu da Kurt da çıkıp çıkıp 'kamu bankaları bize destek olmuyor' diyor. Hatta bankalara İmamoğlu ve Kurt yazı bile yazmış…

Yazıda, "Sıfır faizle kredi verin, konut yapalım" deniliyor.

Yahu kamu bankaları kimin parasını, kime sıfır faizle veriyor?

Güler misin ağlar mısın?

Veyahut şöyle sorayım.

Kamu bankaları son 22 yılda 1 milyon 365 bin 610 sosyal konut üreten TOKİ'ye ya da Emlak Konut'a bedava kredi mi verdi de o konutlar inşa edildi?

Elinizi vicdanınıza koyun.

İstanbul'da yaşayanlar deprem korkusu içindeyken, belediyede ikinci baharını yaşayan Ekrem İmamoğlu, deprem seferberliği ilan etmekten öteye gidebildi mi?

"Bütçesi yok" diyenlere…

İBB ve iştiraklerinin bütçesi bugün birçok bakanlıktan daha yüksek…

2024 yılında açıklanan rakam 516 milyar TL'ydi.

Ufak bir örnek…

İmamoğlu döneminde yapılan kültür ve sanat etkinlik ihalelerine harcanan para ne kadar biliyor musunuz?

4 milyar TL…

İlk etapta "İstanbul Yenileniyor"a başvuran ve uzlaşma sağlanan toplam 25 bin hane için sağlamayı vaat ettikleri destek ne peki?

5 milyar TL…

Hemen hemen o bütçeye denk…

Daha geçen gün kendisi, eşi, çocukları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ailesi, 17 ilçe belediyesi başkanının aileleriyle birlikte ünlü moda müzesi Palais Galliera'daki Paris sefasını gördünüz. Oraya harcanan parayı da…

İstanbul'un önceliği kentsel dönüşüme İBB bütçesinden aktarılan para ne kadar desek…

'Kem, küm' yaparlar.

Anlayacağınız, sorun ne kamu bankalarında ne merkezi yönetimin verdiği bütçede…

İstanbullu'nun kaderi PR, reklam, gezi bütçesine feda ediliyor.