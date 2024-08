Türkiye'de muhalefet anlayışı iyice çığırından çıktı. Önceki gün Amerikan video oyunu geliştiricisi Roblox Corporation'ın oyunu, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim kapatılınca kıyameti kopardılar. Biri çıkmış oyunun engellenmesini savunanlara hakaret ediyor, diğeri (Eminim, yasaklanınca platformun adını duymuştur) velilerin yasaklamadan dolayı kan ağladığını söylüyor, öteki güya bilim adamı, muhalefete yaranmak için internet ile leş oyunu aynı kefeye koyuyor, bir de aileleri suçlayıp, meseleyi saptırıyor.

Pedofili kaynayan, taciz, para tuzağı bir platform burası... Yahu bunun neyini savunuyorsunuz be kardeşim...

Göz mü yumulsun?

Zaten bugüne kadar yumulmuş!

Üstelik, platformun sahibi adamlar bile kuralların ihlal edildiğini kabul ediyorken, sizin bir tarafınızı parçalamanızı da anlayamıyorum!

Bugün Türkiye'deki ebeveynlere sorun, yüzde 99'u bu oyunun kapatılmasını onaylar. Haa, 'ben bilinçli aileyim, oynatmam, takipteyim' diyeni duyarsanız da inanmayın. Emin olun, hiçbir aile sonsuz geliştirici havuzuyla mücadele edemez. O yüzden ben alınan kararı yürekten alkışlıyorum.

Gelelim bizim muhalefet yardakçılarına... Yazının bundan sonraki kısmını iyi okuyun, 'özgürlük laleleri'...

Öyle sizin gittiğinizde tapındığınız ülkeler var ya, hani. Açın bakın bakalım.

Hangisinde böyle cinsel içeriklere geçit veren, pedofili kaynayan, şiddet içeren oyunlar barınabiliyor?

Alın size örnek...

Birleşik Krallık, cinsel ilişki ve gereksiz şiddet sahneleri nedeniyle birçok oyunu yasakladı. Carmageddon, Manhunt 2 ve The Punisher gibi video oyunları bunlar arasındaydı. Almanya'da şiddete gönderme yapan veya teşvik eden video oyunlarına yönelik katı yasalar var. Bu gerekçeyle Manhunt, Gears of War, Wolfenstein 3D, Carmageddon yasaklanan oyunlardandı.

Cinsel içerik veya şiddet içeren oyunlar Singapur'da da yasak. Mesela eşcinselliği teşvik eden Mass Effect serisi. Avustralya'da Risen, Saints Row IV, Postal, South Park: The Stick of Truth, The Witcher 2, Syndicate, NecroVisioN, Reservoir Dogs, Silent Hill gibi şiddeti, cinsel içeriği, çıplaklığı, uyuşturucuyu teşvik eden oyunlar yasaklı.

Güney Kore'de de keza birçok oyun yasaklanmış durumda... ABD'de Custer's Revenge, The Guy Game, RapeLay yasaklananlardan birkaçı...

RapeLay, Arjantin'de de yasak. Belçika'da Phantasy Star Online 2, FIFA 17, Gears of War 4, Mario Kart Tour, Call of Duty gibi oyunlar ülkenin mevcut yasalarına göre kumar teşkil eden kullanımı nedeniyle yasaklandı.

Saymakla bitmez...

Bizim muhalefete göre, bunlar özgürlükçü ülkeler, biz yasakçıyız...

Yersen...