Hedef kadın istihdamını 2028’de % 36.2’ye çıkarmak

Halkbank’ın ‘Üreten Kadınlar Yarışması’nda 5 kadın girişimci ödül aldı. Törende konuşan Emine Erdoğan, 2028’de kadın istihdamını % 36.2’ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi

Kadının ekonomideki gücünü göstermek ve girişimcilik yönünü geliştirmek amacıyla Halkbank'ın başlattığı, bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Üreten Kadınlar Yarışması' sonuçlandı. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden katılım sağlayan kadın girişimciler arasından 5 kişiye ödülleri dün İstanbul Finans Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından verildi. Törende konuşan Emine Erdoğan, hükümetin kadın istihdamını artırmak için çeşitli projeler yaptığını, 2014'te yüzde 26'larda olan kadın istihdam oranının, 2024 sonunda yüzde 31.6'ya yükseldiğini belirterek, "2028 yılında, bu oranı yüzde 36.2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.







AK Parti'nin iktidara geldiği dönemde kadın istihdamı yüzde 20'lerdeydi. 24 yılda kadın iş gücünü destekleyen politikalar, yasal düzenlemeler, teşvik uygulamalarının yanı sıra iş-aile uyumunu tesis eden onlarca yasal düzenleme hayata geçirildi. 2028 sonuna kadar yapılacak çalışmalarla kadınların iş gücüne katılım oranının da yüzde 40.1'e yükselmesi amaçlanıyor.





PARLAYAN YILDIZ OLDULAR

Konuşmasında Türk kadınının girişimci ruhunun köklerinin 13'üncü yüzyıla uzandığını belirten Emine Erdoğan, "Anadolu'da kadınlar, teşkilatlanmış, sosyal ve ekonomik hayata katılmış, dünya kadın tarihinin parlayan yıldızları olmuşlardır" dedi. Dünyanın değişim ve dönüşüm çağında olduğunu anımsatan Erdoğan, "Yeni bir gelecek yazılıyor ve ülkeler, insanlığın ortak geleceğini tasarlamak için yarışıyorlar. Bu yarışta, kadınların, ekonomik kalkınmada önemli aktörler olduğu ülkeler, ipi göğüslüyorlar. Türkiye, kadınların her dönemde, sosyal ve kamusal alanda varlık gösterdiği, çok özel bir tarihe sahiptir" diye konuştu. Kadın istihdamını artık kadın liderliği ile birlikte düşünmek zorunda olduklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Kadın liderliğinin özünde girişimcilik vardır. Kadın girişimcilerimizin önündeki engelleri ne kadar kaldırırsak, bölgesel kalkınmada o kadar yol alırız. Bize düşen, hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın tarihini yazarken, kalemimizi, bu bilgi ve birikimin mürekkebiyle doldurmaktır." Kadınların hak arayışlarında, vatan savunmasında, toplumsal yaraları sarmada hep ön saflarda yer aldığını dile getiren Erdoğan, "Biz, kadınlarımızın nasıl emsalsiz bir güç olduğunun farkında olan ve bu gerçeğe hürmet eden bir ülkeyiz. Ekonomiden sanayiye, spordan sanata, siyasetten akademiye, geldiğimiz her noktada kadınlarımızın alın teri var" dedi.

İŞ-AİLE DENGESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Ne yazık ki, kadınların bazen iş ve aile sorumluluklarına yetişmek için çırpındıklarını görüyoruz. Bu durum, kadınlarda strese, kendine güvensizliğe, hiçbir şeye yetememe duygusuna, mutsuzluğa ve depresyona neden olabiliyor. Hayat kaliteleri düştüğü gibi, zihinsel ve manevi yorgunluk yaşıyorlar. Daha büyük ölçekte, aile ve toplum hayatı olumsuz etkileniyor. İş ve aile, kadınların, arasında seçim yapması gereken bir yol ayrımı olmamalı. Bu çatışmayı ortadan kaldıracak, aile hayatını muhafaza edecek uygulamaların sayısını mutlaka artırmalıyız" diye konuştu. Cinsiyet adaletine vurgu yapılarak kadınların lehine birçok uygulamanın hayata geçtiğini aktaran Erdoğan, "Süt izinleri, kreş desteği, yarı zamanlı çalışma gibi düzenlemelerin ortak amacı, iş ve aile hayatı arasında bir ahenk yaratmaktır. Umarım bu örnekler, tüm sektörlerde yaygınlaşır. Dünyanın, bilgi ve iletişim teknolojilerinde geldiği ileri seviyeyi de bir fırsat olarak görmeliyiz. Fiziksel mekân şartını ortadan kaldıran teknolojik imkânları, kadınların iş hayatına katılımını kolaylaştırmada mutlaka kullanmalıyız" ifadelerini kullandı. Yarışmanın kadın girişimciliğini desteklemede bir marka haline geldiğini kaydeden Erdoğan, "Halkbank, başarı yolunu kadınlarla yan yana yürüyor" dedi.

DÖRT YILDA 82 MİLYAR TL

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 'Aile Yılı'nda bütün imkânlarıyla kadın girişimcilerin yanında yer almaya devam edeceklerini belirterek, "Kadın girişimcilere sunulan finansal desteklerin yüzde 40'ını tek başımıza sağlayarak bu alandaki liderliğimizi sürdürmekteyiz. Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile 8 Mart 2021'den bu yana yaklaşık 250 bin kadın girişimciye 82 milyar TL finansman sağladık" dedi.

EKONOMİK KALKINMAYA KATKI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, üreten kadınların Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına büyük katkı sağladığını belirterek, "Kadın eli değen her projede yaratıcılığın izlerini görmek bizleri son derece gururlandırıyor. Kadınların sahip oldukları bilgi, beceri, tecrübe ve fikirleri hayata geçirmeleri son derece değerli" dedi. Göktaş, kadını ve aileyi güçlendiren politikalar geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

KADIN GİRİŞİMCİYE 19 MİLYAR TL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk kadınlarının bilimde ve teknolojide, girişimcilikte pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktığını belirterek, "105 teknoparkımızda faaliyet gösteren 11 bin firmamızda 31 bin, Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizde 27 bin kadın geleceğin Türkiye'sini inşa ediyor" dedi. Kacır, KOSGEB girişimcilik destekleri kapsamında 71 bin 200 kadın girişimciye 19 milyar lira destek sağladıklarını anlattı.