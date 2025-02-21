Patronlar Kulübü TÜSİAD, Genel Kurulu'ndan bu yana tartışmaların odağında… Önceki gün TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras dernek genel kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. İkisi de ifadesinde yurtdışında işleri olduğunu, o nedenle yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Savcılık ise iki ismi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Turan ve Aras'ın ifadelerinin alındığı sırada bazıları yazmış, "Ülkenin polisi TÜSİAD'ın koluna girip götüremezmiş, yabancı yatırımcı artık gelmezmiş, TÜSİAD nasıl sorgulanırmış…" Yanlış anlamayın…

TÜSİAD güzellemesi yapanlar iş dünyası örgütleri filan değil… Bunları diyenler bizim solcular!

Hem kapitalizme aşıklar, hem balık hafızalılar…

Yahu rahmetli Bülent Ecevit'in Başbakanlığı'ndaki CHP hükümetini "aşırı solcu" buldukları için 1979 mayısında gazetelere tam sayfa ilanlar vererek devirmek isteyenler bugün alkış tuttuğunuz TÜSİAD değil miydi? Beş ay sonra Ecevit istifa etmişti ya hani… 2000'lerde işçiler sendikalara girdiği için fabrikalardan atılırken de patronlar kulübünün arkasında dimdik duruyor muydunuz?

Neyse…

Yazımın konusu onlar değil…

Malum bu süreçte TÜSİAD Başkanı Orhan Turan çok merak edildi. Yargıyı kötüleyen, ekonomiyi eleştiren Orhan Turan Genel Kurul'da dediği gibi bir sanayici olarak çok mu mutsuz? Yüzü gülmüyor mu?

Biliyorsunuz, Orhan Turan 2022'de TÜSİAD başkanı oldu. 40 yıllık geçmişi olan bir firmanın sahibi… Firmanın adı Ode Yalıtım… TÜSİAD Başkanı üniversiteden mezun olduktan sonra askerlik dönüşünde arkadaşlarının yanında çalışmaya başlamış… İlk yaptığı iş kalorifer tesisatçılığı… 1985'te Ode Yalıtım'ı kuruyor… 1990'larda ithalatçılık yapıyor… 1995'te bayiliklerle Anadolu'ya açılıyor… Üretime 1996'da başlıyor... Ama şirketinin büyüme hikayesi hep 2001 sonrası… Yani eleştirdiği AK Parti hükümetleri döneminde… Bugün Çorlu'da 4, Eskişehir'de iki fabrikası var… Hatta 2023'te Eskişehir fabrikasını açtı… Hem de eleştirdiği 'ucuz kredi'lerle… Üstelik kamu bankasından alarak (!)

Şimdilerde 6 kıtada 80'i aşkın ülkeye ihracat yapıyor… Geçen yıl yaptığı yatırım 10 milyon dolardı… Rusya, Romanya ve Bulgaristan'da şirketler kurdu… İtalyan ortağını satın bile aldı… 2024'te İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı 'Türkiye'nin İkinci Büyük Sanayi Kuruluşu 2023' araştırmasında şirketi 96 sıra yükselerek 175'inci sıraya yerleşti... Fakat bu kadar yükselişe rağmen, Ode Yalıtım'ın adına vergi rekortmenliği listesinde rastlamadım… Haa, belki benim gözümden kaçmıştır… Velhasıl, işte size ekonomiden, yargıdan, siyasetten dert yanan bir TÜSİAD'çı profili…Düşünün, tesisatçılıktan bugünlere… Hem de son 24 yılda…İnsan 'vay be!' demeden edemiyor…

Pardon Orhan Bey, yüzünüzü güldürmek için daha ne yapalım?