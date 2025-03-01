10 yılda 60 milyar dolar yatırım yapacak

2024’te 113.3 milyar lira kâr elde eden THY’nin toplam geliri ise 22.7 milyar dolara çıktı. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ahmet Bolat, “10 yılda 60 milyar dolar yatırım yapacağız” dedi

Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY) 2024 yılı bilançosunu açıkladı. Geçen yıl 113.3 milyar lira kâr elde eden şirketin toplam geliri ise 22.7 milyar dolar oldu. 2023'ün yüzde 8, 2019'un ise yüzde 71 üzerinde gelir büyümesi yaşandı. Artan rekabet ve sınırlı büyüyen kapasiteye rağmen yolcu gelirleri de yüzde 4 arttı. THY bir taraftan büyürken, diğer taraftan net borçluluğunu da 5.7 milyar dolara indirdi. Asya'dan gelen güçlü talebin etkisiyle 2 milyon ton kargo taşınırken, kargo gelirleri de 2023'e göre yüzde 35 artarak 3.5 milyar dolara yükseldi.

9 MİLYAR DOLAR NET KATKI

Basınla sohbet toplantısı düzenleyen THY Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ülke ekonomisine 60 milyar dolar katkı sağladıklarını belirterek, "Geçen yıl bu rakam 55 milyar dolardı. 2028'de bu katkının 101 milyar dolara, 2033'te ise 144 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz" dedi. Bolat, THY'nin 18 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı yaptığını, bunun içinden uçak kiralamaları, bakım-onarım, yakıt gibi maliyetler çıktıktan sonra ülkeye 9 milyar dolarlık net döviz katkısı sağladıklarını bildirdi. Bolat, "2033'te (100'üncü yıl) 44 milyar dolar ihracat, 20 milyar dolar net döviz katkısı hedefliyoruz" diye konuştu.

500'ÜNCÜ UÇAK GELİYOR

Kargo ve yolcu uçağı toplamının 492'ye ulaştığını, eylülde bu sayının 500'e çıkacağını söyleyen Bolat, "500'üncü uçağa toplam 19 iştirak şirketimizdeki 100 bin çalışanımızın (emekli olanlar dahil) fotoğraflarını 10x5 santimetre boyutunda tek tek işleyeceğiz. Uçağın boyu 77 metre. Bu da dünyada ilk olacak" diye konuştu. Bolat, THY'nin uçaklarda 3 ayda bir yolcularına yöresel yemekler tattıracağını da açıkladı. 2033'te 171 milyon yolcuya ulaşmayı hedeflediklerini, dünyada da ikinciliğe yükselmeyi amaçladıklarını söyleyen Bolat, "10 yılda 60 milyar dolar yatırım yapacağız. 2003-2023 arasında 30 milyar dolar yatırım yapmıştık. Ekonomiye 500 milyar dolar katkı sağlamıştık. Gelecek 10 yılda da bu katkı 1 trilyon dolara çıkacak" dedi.

YATIRIMCIYI SEVİNDİRECEK

Şirketin en son 2012'de temettü dağıttığını hatırlatan Bolat, "Bu yıl 250 milyar dolar temettü ile, kârın yüzde 8-8.5'ini dağıtacağız. Bundan sonra da her sene kâr elde ettiğimizde temettü vereceğiz" dedi. Zamanında kalkış oranının THY'de yüzde 75.4, Ajet'te ise 74 olduğunu anlatan Bolat, geçen yıl taşıdıkları 85.2 milyon yolcunun 8.2 milyonunun turist olduğunu, ülkeye getirilen bu turistlerin ekonomiye katkısının ise 17.2 milyar dolara ulaştığını vurguladı.





2025'TE YOLCU SAYISI 91 MİLYON

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Murat Şeker de 2024'te kapasite artışını yüzde 8'de tamamladıklarını belirterek, "Yolcu kapasitesini pandemi öncesinin yüzde 35 üzerine çıkardık. Filoya 120 uçak eklenmesi bunda etkili oldu. THY pandemiden en hızlı çıkan havayolu oldu. 2025'te de kapasite artışı yüzde 6-8 arasında olur. 2025'te 513-515 uçağa çıkacağız. Yolcu sayısını da 91 milyona çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise uçakların içindeki tüm sistemlerin yerli olacağını belirterek, "Yeni gelen tüm uçakların koltukları yerli üretim. Business Class koltukları da yerli üretim olacak. 2025 sonuna kadar eğlence sistemini de kendimiz yapacağız. Sertifikasyon süreci uzun oluyor" dedi.

5 YENİ ROTA BELİRLEDİ

THY Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Ahmet Olmuştur, dünya nüfusunun ve ticaretin yüzde 90'ına dokunduklarını belirterek, "6 kıtada, 541 noktaya ulaşımımız var. Bu yıl Şam, Bingazi, Ohri, Lima, Punom Pen'e uçmayı planlıyoruz" dedi. Şam'a haftada 4 sefer yaptıklarını ve 2 bin 200 yolcu taşıdıklarını anlatan Olmuştur, "Melbourne ve Sidney uçuşlarında yüzde 90 doluluk var" mesajı verdi. 7 bine ulaşan pilot sayısının 492'sinin kadın olduğunu söyleyen THY Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcısı Mehmet Kadaifçiler ise kabin çalışanı sayısının ise 16 bin olduğunu belirtti. AJet Genel Müdürü Kerem Sarp de, ilk başlardaki aksamalara dikkat çekerek, şöyle konuştu: "10-15 gün uçak kaynaklı rötarlar yaşanmıştı. Şu anda yüzde 84 zamanında kalkıyoruz. Yolcular kapıların erken kapanmasından şikayetçi! Geçen yıl 20.2 milyon yolcu taşıdık. Uçak sayımız 86. Yıl sonunda 110-112'ye ulaşacağız. Ankara'ya öncelik veriyoruz. Bugün Ankara'yı 20 ülkeyle bağlıyoruz."

TATİLCİLER İÇİN YENİ PLATFORM

THY, gelirini artırmak için Turkish Airlines Holidays platformunu da devreye aldı. Dünyadaki tatil severlere uçak+otel dahil paket satıyor. THY 2033'e kadar ABD, Kanada, Singapur, Japonya gibi hedef 11 ülkeden 15 milyon turist getirmeyi planlıyor. 40 olan yerdeki uçak sayısı bu yıl 30'a inecek. 100 adet A350 motorlarının bakımı Türkiye'de yapılacak.