Telefonda taksit sınırı kalksın

Mobil Dünya Kongresi'ne haziranda yapılması beklenen 5G damga vurdu. Mevcut internet bağlantısında 10 kat artış sağlaması öngörülen 5G için yılın ikinci yarısında ihale yapılacak. Operatörler hazırlıklarını sürdürürken Vodafone CEO'su Engin Aksoy, Türkiye'de kullanılan telefonların sadece yüzde 10'unun 5G özellikli olduğunu belirterek, "5G hizmetinin daha çok kişiye ulaşması için 5G'li telefonların taksit sınırı kaldırılsın" önerisinde bulundu. Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress- MWC) kapsamında gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Vodafone CEO'su Engin Aksoy ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, 5G ihalesi ve mobil teknolojilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Dünyada 130'dan fazla ülkenin 5G'ye geçiş yaptığını hatırlatan Aksoy, "Bu açığı çok hızlı kapatmamız lazım. Bunun için de operatörlerin yatırım yapması gerekiyor. Dolayısıyla ihale bedelleri operatörlerin daha çok yatırım yapmasını teşvik etmeli" dedi.

AVRUPA MODELİ

5G'ye geçişte Avrupa'da Finlandiya, Hollanda, Belçika, Asya'da ise Çin ve Japonya'nın örnek olarak öne çıktığına işaret eden Aksoy, "Bu ülkelerde ihale bedelleri düşük tutuldu ve yatırım önceliklendirildi. Hatta Çin, operatörlerden 5G'ye geçiş ihalesinde hiç bedel istemeyip, yatırım yapma şartı koştu. Bugün Finlandiya'nın kırsalından canlı yayın yapabilirsiniz. Öte yandan İtalya ihale bedelini yüksek tuttuğu için 5G'nin yaygınlaşmadığı kötü bir örnek oldu. İhalede bedel öne çıkar ve yüksek tutulursa, operatörlerin yatırım yapma gücü azalır" diye konuştu. 5G'nin yıllık 120 milyar liralık bir ekonomik fayda sağladığını vurgulayan Aksoy, ihaleden gelecek 3-5 milyar liraya odaklanmak yerine ülkenin makro faydasına bakılması gerektiğini söyledi.

5G'Lİ TELEFON SAYISI AZ

Verilere göre, Türkiye'de yılda ortalama 11 milyon telefon satılıyor. Bunların sadece yüzde 10'u 5G özellikli cihazlar. 5G'li telefon kullanıcı sayısının artması için telefon satışında taksit sınırının kaldırılmasını talep eden Aksoy, "Biz de Vodafone Flex çatısı altında bazı telefon markalarıyla özel anlaşmalar yaparak tüketicinin 5G'li cihazlara ulaşımını kolaylaştırıyoruz" dedi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel de 5G sürecinde operatörlerin ihtiyacı olan frekansların adil dağıtımına dikkat çekerek, "Frekanslar 100'den aşağı olmamalı. Kimse mağdur edilmemeli" diye konuştu.

TÜRKİYE'DEN AVRUPA'YA YERLİ TEKNOLOJİ İHRACATI

Vodafone olarak bu yıl Ar-Ge yatırımları için 350 milyon TL kaynak ayırdıklarını hatırlatan Aksoy, bu yatırımlar sayesinde Türkiye'de geliştirilen teknolojilerin Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini söyledi. Aksoy, "Vodafone Türkiye mühendisleri tarafından geliştirilen sadakat platformu Vodafone Happy, Portekiz, Almanya, Romanya, Türkiye, İspanya, İtalya ve İrlanda'nın ardından Çekya'da da hizmet verecek. 25 milyon kullanıcıya sahip olan Happy, dijital verimlilik açısından öne çıkıyor. Vodafone Müşteri Etkileşimleri Merkezi çözümü de yurt dışında ses getirdi. İlk etapta Portekiz ve Romanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde kullanılacak" dedi.