Rus turist sayısı 7 milyonu geçecek

Türk turizmciler Rusya’nın başkenti Moskova’daki MIIT Fuarı’na çıkartma yaptı. Bu yıl 7 milyonu aşkın Rus turist bekleniyor. 200 bin Rus tedaviye gelirken hedef bu sayıyı 1 milyona çıkarmak

Dünyanın prestijli fuarları arasında gösterilen Moskova Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (MITT) Rusya'nın başkenti Moskova'da başladı. 31'inci kez kapılarını ziyaretçilere açan fuara 20'yı aşkın Türk turizmci katıldı.

Moskova'daki Crocus Expo'da yerini alan turizmciler, Antalya, Muğla, Kapadokya, İstanbul gibi destinasyonları, Türkiye'nin en önemli pazarlarından Rusya'da tanıttı. Bugün sona erecek fuarda seyahat acenteleri, oteller, hava yolları ve destinasyon yönetim organizasyonları temsilcileri yer aldı.

BAYRAĞIMIZ DALGALANDI

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), TÜRSAB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne (TİM) bağlı Hizmet İhracatçıları Birliği milli katılımla Türk bayrağını dalgalandırdı. TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkelerin başında Rusya'nın geldiğini belirterek, "Rusya Türkiye için önemli bir pazar. Bu yıl turist sayısının 7 milyonu geçmesini bekliyoruz. Özellikle rublenin dolar karşısında değerlenmesi Ruslar'ın alım gücünü artırdı. Hükümetimiz ile Rus hükümetinin ilişkilerinin iyi olması da turizmde bize yarıyor" dedi. Eker, tur operatörlerinin de Rusya'da acentalarla nokta atışı çalıştığını anlattı.

ARTAŞ 12. OTELİ AÇIYOR

Artaş Hotels Group Satış Direktörü Deniz Dikkaya, Bodrum, İstanbul ve Kayseri'deki otellerini fuarda tanıttıklarını belirterek, şöyle konuştu: "11 otelimiz var, 12'nciyi de İstanbul'da açıyoruz. İlk kez fuara katıldık, çok hareketli geçiyor." Geçen yıl İngiltere, Almanya ve Rusya pazarının hareketli olduğunu, Ortadoğu'dan gelen turist sayısının geçmiş yıllara göre azaldığını hatırlatan Dikkaya, "Bu yıl da düşüş olabilir ama anlık değişiyor. Nisan ayı rezervasyonları martı geçmiş durumda. Ruslar'ın en önemli pazarlarından biri İstanbul. Alışveriş ve gastronomi var" dedi. Türkiye'de özellikle otel ve yeme-içme fiyatlarının birçok turiste pahalı gelmeye başladığını söyleyen Dikkaya, "Geçen yıl Bodrum'da oteller ve restoranlar çok pahalı geldi daha sonra herkes yüzde 50 fiyat kırmak zorunda kaldı. Bu yıl aynı durumun yaşanmaması için fiyat politikasını ona göre belirlemek gerekiyor" diye konuştu.

SAĞLIK TURİZMİ ÇIKARMA YAPTI

Hizmet İhracatçıları Birliği organizasyonu ile Acıbadem'den Medikal Park'a, Medipol'den Medworld'e kadar 10 sağlık turizmcisi de fuarda stant açtı. TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ural, ilk kez HİB bünyesinde fuara milli katılım sağladıklarını belirterek, Rusya'nın sağlık turizminde Türkiye'min birinci pazarı olmadığını ancak potansiyel barındırdığını söyledi. Ural, "Sağlık turizminde İngiltere ve Almanya'dan aldığımız potansiyeli Rusya'da alamıyoruz. Rus turist sağlık için Çin ve Kore'ye gidiyor. Türkiye olarak otellerin içinde sağlık kompleksileri kurarak ve bunları acentalar üzerinden pazarlayabilirsek sağlık turizminde Rusya pazarı İngiltere'den sonra ikinci olabilir. 200 bin olan turist rakamını 1 milyona bu yolla çıkarabiliriz" dedi. Ural, artık Ruslar'ın obezite sınıfına girdiğini, Türkiye'de bu ameliyatların yüzde 50 ucuz olduğunu söyledi. Medikalpark MLPCARE'nin Uluslararası Tanıtım ve İş Geliştirme Uzmanı Abdusaidova Parvina da, "Turizmcilerle tanıştık. Burun ameliyatı, check up ve estetik için Antalya'ya gelen turistleri bize de yönlendirecekler" dedi.

SABAH'TAN ÖZEL GAZETE

SABAH Gazetesi'nin MITT Fuarı'na özel gazetesi de katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Fuara Turkuvaz Medya Yazılı Basın Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman ile Sabah Gazetesi Reklam Genel Müdür Yardımcısı Ümit Erçelik de katılarak, stantlarda turizmciler ile sohbet etti.