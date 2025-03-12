Asrın inşası MIPIM’de tanıtıldı

6 Şubat depremlerinin ardından başlayan asrın inşa süreci, Cannes’da düzenlenen gayrimenkul fuarı MIPIM’e damga vurdu. Katılımcılar, deprem bölgesindeki dev hamleye ve kentsel dönüşüm çalışmalarına hayran kaldı

Asrın Felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgede başlayan inşa süreci Fransa'nın Cannes kentinde yapılan uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM'e damga vurdu. 11 ilde bugüne kadar 210 bin konut vatandaşa teslim edilirken, yıl sonunda bu rakam 452 bin 983 bağımsız bölüme çıkacak. MIPIM'e Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Emlak Konut Asansör Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKA) ve İller Bankası ile birlikte güçlü bir katılım sağlayan Emlak Konut GYO'nun fuardaki standında kurduğu, "Asrın İnşası" çalışmalarının anlatıldığı Deprem Deneyim Merkezi yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş, Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz ve İlbank Genel Müdürü Recep Türk, yabancı yatırımcılara deprem bölgesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Türkiye'nin vizyon projeleri, kentsel dönüşüm çalışmaları ile Türk gayrimenkul geliştirme ve inşaat kapasitesinin yetkinliği uluslararası arenada tanıtıldı.

POTANSİYELİMIZI ANLATTIK

SABAH'ın sorularını yanıtlayan Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, "MIPIM'de Türkiye'nin gayrimenkul sektöründeki potansiyelini, hayata geçirdiğimiz güvenli, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir vizyon projelerimizi küresel arenada uluslararası yatırımcılara anlatıyoruz. İller Bankası şehirlerimizin yeniden imar ve inşa sürecine katkı sağlarken, fuarda altyapı, şehircilik ve finansman alanlarında uluslararası işbirlikleri geliştirme ve deneyimlerini paylaşıyoruz" dedi. EKA'nın da fuarda tanıtıldığını anlatan Yılmaz, kısa sürede Türkiye'nin en büyük asansör firması haline geldiklerini, ithalatı önlemede de şirketin büyük bir misyon üstlendiğini vurguladı. Yılmaz, Deprem Deneyim Merkezi'nde afet sonrası inşa süreçlerini ziyaretçilere detaylı bir şekilde aktardıklarını belirtirken, "Emlak Konut GYO olarak, fuarda toplam 189 projemizi tanıtıyoruz" diye konuştu.

45 YENİ İHALE YAPACAK

Emlak Konut GYO'nun 2024'te 5 bin 620 bağımsız bölümle, 46 milyar 276 milyon TL'lik ön satış değeri ve toplamda 50 milyar 578 milyon TL'lik satış geliri elde ettiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: "Satış hedeflerimizi yüzde 99 oranında tamamladık. 2024'te 86 ihale gerçekleştirdik. Aktif büyüklüğümüz 205 milyar TL'ye çıktı. Net kâr hedefimizi 3.25 kat artırdık. Bu yıl aktif büyüklüğümüzü 245 milyar, ön satışlarımızı 77 milyar ve karımızı 12 milyar TL'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle deprem bölgelerinde olmak üzere toplamda 102 bin bağımsız bölümün teslimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, 2025 yılında 45 yeni ihale yapmayı ve 3 milyon metrekarelik arsa geliştirmeyi planlıyoruz."



KAMPANYAYA TALEP ÇOK SÜRE UZAYABİLİR

19 Şubat'ta başlayan Kazançlı Yatırım Kampanyası'nda 4 bin 500 konut ayırdıklarını, şimdiye kadar 2 binin üzerinde konut ön satışı gerçekleştirdiklerini, satış ofislerinde 20 binden fazla vatandaşı ağırladıklarını anlatan Yılmaz, "Son başvuru tarihi 23 Mart. Ancak gelen talepleri değerlendiriyoruz, bu süreyi bir süre uzatabiliriz" mesajı verdi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA PROJELER BAŞLIYOR

SUUDİ Arabistan'da şirket kurulumunun tamamlandığını, lisans aldıklarını hatırlatan Yılmaz, "Suudi Arabistan'ın Yatırım Bakanı ile MIPIM'de bugün bir görüşmemiz olacak. Projelere teklifler vermeye başladık. Bu yıl bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Cidde, Riyad, Mekke'de bize yer verdiler. Fizibiliteleri yaptık, Riyad ve Mekke'ye yoğunlaştık. Konut ağırlıklı olacak. Riyad'da müstakil konut olarak çalıştığımız yerler de var. Partnerlerimizi de Türk şirketlerden seçmeye çalışıyoruz" dedi.





SABAH'TAN FUARA ÖZEL GAZETE

SABAH Gazetesi, dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı için İngilizce olarak özel gazete hazırladı. Fuara Turkuvaz Medya Yazılı Yayınlar Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, SABAH Gazetesi Reklam Genel Müdür Yardımcısı Sedat Acet, A Para Genel Yayın Koodinatörü Özlem Doğaner, A Para Reklam Genel Müdürü Sibel Mutlu Özdemirli de katıldı.



DEPREM İZOLATÖRLÜ PROJE

MIPIM'DE stant açan Yeni Nesil Yapı Grubu da projelerini uluslararası arenada görücüye çıkardı. Şirketin Teknik Müdürü Ahmet Ecevit, Beylerbeyi'nde deprem izolatörlü konut projesi yaptıklarını anlatarak, "Biz projelerde fark yaratmak istiyoruz. Beykoz'da 96 tane lüks villa yapıyoruz. Tuzla'da Okan Üniversitesi'nin karşısında 120 tane villa ve rezidans yapıyoruz. Kozyatağı'nda Metro süpermarketin yerine yenisini yapıp, onları oraya taşıyacağız. Eski yere de üç tane rezidans yapacağız" ifadelerini kullandı.



9 TÜRK MİMARLIK OFİSİ KATILDI

FUARDA, Türk Mimarlar Federasyonu çatısı altında 9 firma (A Tasarım- Dome-Partners, DS Landscape, Efekta, GAD, MAA, Norm, RGG, Tabanlıoğlu) stant açtı. Türkiye Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Ali Osman Öztürk, fuarlara devlet desteğinin daha fazla olması gerektiğini belirterek, "Gelecek yıllarda katılım artacaktır. Devam edeceğiz. Bu bir başlangıç olacak. Birbirine yakın yerlerde olursa bundan sonra daha iyi bir sinerji olacak. Her şeyin başı proje. Projeyi Türkler yapıyorsa arkasından inşa süreci ve yapı malzemeleri de geliyor. O yüzden burada bizim olmamız gerekiyor" diye konuştu.