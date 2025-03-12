Dilek Güngör | Asrın inşası MIPIM'de tanıtıldı
Dilek Güngör'ün 12.03.2025 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...
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