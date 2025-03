Gördünüz mü, bilmiyorum. Üç gün önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da manipülasyon yapıldığı şüphesiyle soruşturma başlattı. Soruşturmanın dayanağı Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) raporu… Şüphelilerin, 27 Temmuz 2021 ile 8 Kasım 2021 tarihleri arasında Başkent Doğalgaz hisselerinde yapay fiyat hareketleri oluşturarak yatırımcıları yanıltıcı işlemler gerçekleştirdiği belirtiliyor. Onlarca kişi gözaltına alındı. Alınanlar bir süredir çeşitli tahtalarda işlem yapan çeteler…

Bunlar güzel hareketler… Ama yeter mi?

Elbette yetmez…

Hani derler ya; 'Turpun büyüğü heybede' diye… Aynen o hesap…

Neyi kastediyorum?

Hatırlayın, 21 Şubat'ta Borsa İstanbul'da yaşananları… Cuma günü hisselerin genelinde güçlü satışlar oldu. Bazıları hallaç pamuğu gibi savruldu. SPK o günün gecesinde aracı kurumların işlemlerini inceleyeceğini açıklamıştı. Sahi, ne oldu o mesele?

BofA'nın ve Yapı Kredi'nin vadeli işlemler ile spot piyasada ne döndürdüğü ortaya çıkabildi mi!

Yapılanlar olağanüstü fiyat hareketi sayılmıyor mu? SPK mevzuatına girmiyor mu? Merak ediyorum acaba BofA ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) rağmen ABD borsalarında bu kadar rahat at oynatabiliyor mu?

Misal, BofA'nın 8 Mayıs 2024- 13 Haziran 2024 arasındaki aralıksız her gün satış yaptığını biliyor musunuz?

Hem de ortada bir sebep yokken… Net satış ne kadar derseniz, 32 milyar TL… Zaten sığ ve hacimsiz bir piyasada hangi tahta, hangi yatırımcı olursa olsun, bu rakamların altında kalır. Üstelik, bu işlemlerin çoğu da Bank of America'nın çok sayıda hisse senedi tahtasında neredeyse manipülasyona varan robotik alım satımları… Küçük yatırımcı isyanda… Dün Merkez Bankası toplantısı öncesinde yüklü miktarda satıyordu, ardından borsa kapanmaya yakın net alımı 5 milyar TL'ye çıktı.

Aracı kurumdan bir arkadaşımla sohbet ediyorduk, "Alan BofA ise pek de sevinmeyin. Ne zaman elindekini boşaltacağı belli olmaz" diyor. O aklınca espri yapıyor da ben bu espriye pek gülemiyorum. Sadece alım-satımla da değil… Açıkladığı raporlarla da piyasayı sallıyor.

Borsadaki fiyatı 40 TL olan Erdemir için 17 lira hedef fiyat açıklamıştı. Rapor o gün hem Ereğli'yi hem de borsayı düşürmüştü. Şirketten tepki gelmesi üzerine fiyatı 47 TL olarak revize etmişti. SPK o zaman da inceleme başlatmıştı. Ama yine ses çıkmamıştı!

Öyle ya, nasıl oluyor da, piyasayı bir tek kurum bu kadar yönlendiriyor!

Hisse senedi piyasasındaki hacimde yüzde 15 payı var Bank of America'nın…

Sabahtan akşama kadar satışla piyasayı baskılayıp akşam açıklarını kapatıyorlar. Açığa satış da serbest… Tatlı kâr… Maalesef anahtarı kaptırmışız!