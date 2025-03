Gündemde yasa dışı bahis soruşturması var. Malumunuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde BankPozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi olan Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 59 kişiye şafak operasyonu düzenledi. "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma", "Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama" ve "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'na Muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi tutuklandı. BankPozitif yönetimi TMSF'ye devredildi. Flash TV ve diğer şirketlere el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada ipin ucu nereye uzanacak göreceğiz!

Savcılık soruşturmasıyla birlikte BankPozitif bir kez daha gündeme geldi. Bilenleriniz vardır. BankPozitif, 1999'da yatırım bankacılığı yapmak üzere kuruldu. Temeli Halis Toprak attı. 2001'de BankPozitif'in eski ana sermayedarı Toprakbank'ın yönetimi ve tüm hisselerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildi. 2002'de TMSF ihale açtı. Hisseleri C Factoring aldı. C Factoring de Halit Cıngıllıoğlu'nun… Hatırlarsınız, 2001'deki bankacılık krizinde devlet Halit Cıngıllıoğlu'nun bankası Demirbank'a da el koydu. Halit Cıngıllıoğlu, kızı Damla için Kasım 2002'de TMSF'den Toprak Bank'a ait yatırım bankası Bank Pozitif'i satın aldı. Cıngıllıoğlu'nun satın almasından sonra bankanın adı C Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (C Bank) olarak değiştirildi. 2005'te yabancı ortaklık görüşmelerine başladılar. İsrail'in en büyük bankalarından Bank Hapoalim'in iştiraki Tarshish bankaya ortak oldu. İzmir ve Ankara'da toplam 14 şubesi bulunan BankPozitif, 2012'den sonra şubesiz bankacılık hizmeti vermeye başladı. 2023'te de Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (PayFix) tarafından satın alındı. Şimdi de yasa dışı bahis soruşturması nedeniyle yeniden TMSF'ye devredildi. Yani anlayacağınız başladığı yere geri döndü. Banka yatırım bankası olduğu için mevduat kabul etmiyordu. O nedenle mudilerden bahsedemeyiz. Bankanın, sektörün toplam aktifleri içindeki payı da binde birlerdeydi. Hatta toplam kredilerinin sektör içindeki payı da öyle… Dolayısıyla, sektör açısından sıkıntı yaratacak bir durum yok.

Peki ne olacak BankPozitif'e?

Öğrendiğime göre, TMSF yönetimi BankPozitif'i de Flash TV'yi de bekletmeden satacak. Önümüzdeki günlerde hazırlıklara başlanacak. İnşallah bu kez alıcılar ince elenip sık dokunur.