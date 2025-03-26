Türkiye’ye teknolojiyi öğretiyor

7'den 70'e herkesin bilgiye erişimde eşit olanaklara sahip olmasını hedefleyen Turkcell, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, huzurevlerinde, teknoloji donanımlı dinlenme ve deneyim alanları oluşturdukları dijital bahar projesinde 20'nci teknoloji odasını Gaziantep'te kurduklarını belirterek, "9 yılda, Türkiye'nin 7 bölgesinde 55 farklı şehirde, 87 Zekâ Gücü sınıfı açtık. 'Geleceği Yazanlar' programı, bugüne dek Türkiye'nin dört bir köşesinde 10 milyon kişiye yazılım geliştirme konusunda eğitim fırsatı sağladı" dedi. Koç, sosyal fayda projelerini anlattı…

Turkcell olarak toplumun çeşitli kesimleri için sosyal fayda sağlayan projeler üretiyorsunuz. En son 'Dijital Bahar' projenizi Antep'te başlattınız. Şu ana kadar kaç dijital odanız oldu?

Turkcell olarak teknolojinin fırsat eşitleyici gücüne inanıyoruz. Bu doğrultuda 7'den 70'e herkesin bilgiye erişimde eşit olanaklara sahip olmasını hedefleyen sosyal sorumluluk projelerimiz aralıksız devam ediyor. Dijital Bahar da bu vizyonun yansımalarından biri. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde, 2021 yılından bu yana süren proje kapsamında, huzurevlerinde, teknoloji donanımlı dinlenme ve deneyim alanları oluşturuyoruz. Bu proje sayesinde büyüklerimizin teknolojiyle olan ilişkilerini güçlendirerek, dijital dünyanın olanaklarından faydalanmalarına destek oluyoruz. Dijital Bahar Odaları'nın bulunduğu huzurevlerinde yaşayan büyüklerimiz yeni beceriler kazanarak dijital dünyada daha aktif olabiliyor. E-devlet ve e-nabız üzerinden işlemlerini yapabiliyor, dijital oyunlar oynayabiliyor, görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor ve VR deneyimi yaşayabiliyor. Ayrıca odalarda, televizyon ve müzik donanımları da bulunuyor. Proje çatısı altında "Turkcell Dijital Bahar ile öğrenmenin yaşı yok" parolası ile dijital okuryazarlık eğitimi de veriliyor. Böylece huzurevlerinde yaşayan büyüklerimiz dijital dünyayı, çok daha güvenli ve bilinçli şekilde deneyimleyebiliyor.

Hangi illerde huzurevlerinde varsınız? Projenin detaylarını anlatabilir misiniz? Bir de projeyi sürekli zenginleştiriyorsunuz. En son spor programı hazırladınız. Başka yenilikler var mı?

Dijital Bahar projemiz kapsamında, 20'nci teknoloji odamızı Gaziantep'te kurduk ve geçtiğimiz günlerde açılışını gerçekleştirdik. Bu yıl 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'na özel olarak 'Dijital Bahar Büyük Yarış' etkinliği de düzenledik. Farklı şehirlerdeki huzurevlerinde yaşayan büyüklerimiz, araba yarışı simülatöründe çok keyifli zaman geçirdi. Parkuru en kısa sürede tamamlayan 5 büyüğümüzle 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nda önce İstanbul turu yaptık. Ardından da 21 Mart'ta onları Turkcell Genel Müdürlüğü'nde ağırlayarak final yarışını düzenledik.

Turkcell Zekâ Gücü Projesi 2025'te de hız kesmeden devam ediyor. Zekâ Gücü sınıflarının sayısı şu anda nedir? Bugüne kadar kaç öğrenci bu sınıfları kullandı? Bu yıl kaç öğrenci hedefleniyor? Burada eğitim alan çocuklardan uluslararası başarı sağlayan oldu mu? 2024 yılında projenin sosyal etkisini ölçtünüz. Ne gibi bir faydası var?

Turkcell olarak, çocuklarımıza ve gençlere yönelik sosyal fayda projelerini, ülkemizin geleceğine yapılmış en kıymetli yatırım olarak görüyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçen ve özel yetenekli çocukları geleceğin dünyasına hazırlamayı amaçlayan 'Zekâ Gücü' projesi de bu yönde atılmış çok önemli bir adım. Geçen 9 yılda, Türkiye'nin 7 bölgesinde 55 farklı şehirde, 87 Zekâ Gücü sınıfı açtık. Her yıl 66 binin üzerinde öğrencimize ulaştığımız proje kapsamında, 2025'in ilk sınıfını da Kahramanmaraş Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde hizmete aldık. Böylece deprem bölgesinde açılan sınıfların sayısı ise 13'e ulaştı. Projemiz aynı zamanda, Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından Birleşmiş Milletler'de sunulan "SDG (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) Etki Değerlendirmesi" raporunda, sosyal etki analizi alanında en iyi örnek proje olarak gösterildi. Bugüne kadar öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yarışmalarda 400'ün üzerinde ödül ve şampiyonluk kazanması ise bizim için en büyük ödül. Gerekli tüm teknolojik donanımların yer aldığı sınıflarda, Türkiye'nin yarınlarına yön verecek nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz.



47 BİN TON TEKNO ATIK GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILDI



Çevreye olan etkiniz için de projeniz var. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle yürüttüğünüz Eğitime Dönüştür projesiyle tekno atıkları toplayıp eğitime destek oluyorsunuz. Biraz da ondan bahsedelim…

Enerji yoğun bir sektörde faaliyet gösteren bir şirket olarak, "Daha fazla bit, daha az watt" ilkesiyle, çevreye olan etkimizi en aza indirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Hedefimiz, gelecek nesillere çok daha yaşanabilir bir dünya bırakmak. Elektronik cihazların hayatın önemli bir parçası haline geldiği bu dönemde, böylesi bir tüketimin yol açabileceği olumsuz çevresel etkileri çok önemsiyoruz. Bu bilinçle, "Eğitime Dönüştür" projemizi hayata geçirdik. 2019'dan bu yana devam eden projeyle yaklaşık 47 ton tekno atık geri dönüşüme kazandırıldı. Geri dönüşümden elde edilen gelirin tamamını ise Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) bağışlıyoruz. Kampanyamızla, şu ana dek yüzlerce çocuğumuza nitelikli eğitim desteği sunduk. Aynı zamanda, tekno atıklardan kaynaklı zehirli maddelerin toprağa karışmasını engelleyerek daha yeşil bir gelecek hedefimize katkı sağlıyoruz. Projemize katkı sağlamak isteyen vatandaşlarımız, tüm yıl boyunca Turkcell mağazalarına tekno atıklarını getirerek, çocuklarımızın eğitimine ve çevreye destek olabiliyor.



17 BİN KADINA ULAŞACAK



"Geleceği Yazanlar" Programında "Geleceği Yazan Kadınlar" projesini başlattınız. Kadınların yapay zekâ alanında daha fazla yer alması için başlatılan bu projede kaç kadına ulaştınız? Projenin detaylarını anlatır mısınız?

Turkcell olarak, teknolojide fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla önemli projeler hayata geçiriyoruz. 11 yıldır devam eden "Geleceği Yazanlar" programı, bugüne dek Türkiye'nin dört bir köşesinde 10 milyon kişiye yazılım geliştirme konusunda eğitim fırsatı sağladı. Bu programın özel bir ayağ ı olarak 2017 yılında başlattığımız "Geleceği Yazan Kadınlar" projesi de kadınların yazılım dünyasında daha ön saflarda yer almasını teşvik etti ve binlerce kadına kodlama eğitimi sundu. Geçtiğimiz yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz "Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ" projemizle günümüzün en kritik alanlarından biri olan yapay zekada kadınların yetkinliklerini artırmayı ve ülkemizin bu alandaki rekabet gücünü artırmayı hedefledik. Bu yıl 17 bin kadına ulaşmay ı amaçladığımız program kapsamında katılımcılara; Python, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve veri bilimi gibi teknik alanlarda kapsamlı eğ-i timler veriliyor. Bunun yanı sıra, sektör buluşmaları, kişisel gelişim eğitimleri ve mentörlük desteğiyle kariyer yolculuklarını destekliyoruz. Eğitim sürecinin ardından, katılımcılar 3'er kişilik ekiplerle 3 ana kategoride projelerini geliştirecekler. Her kategoride birinci seçilen ekipler 200 bin TL ödül kazanacak. Ayrıca, patent alabilecek projeler için patent desteği de sunulacak.