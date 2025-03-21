Cuma gününden bu yana piyasada ilginç işler oluyor. Ne tesadüf ki, piyasada yaşananların arkasındakiler yine aynı isimler...Biliyorsunuz, salı günü piyasalar kapandıktan sonra İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiğini duyurdu. Ertesi gün piyasa açılışında düşüşü gördük. Hatta devre kesiciyle işlemler bir süre durduruldu. Buraya kadar yaşanan süreç belki normal... Peki ya öncesi?

Cuma ve pazartesi gününü hatırlayın. Sahnede yine BofA vardı. İki günde yüklü miktarda satışa imza attı. Rakam 7 milyarı geçti. Nasıl oluyorsa bu aracı kuruma da orada işlem yapanlara da her şey malum oluyor!

Şimdi burada insider var mı yok mu?

Bu tarz manipülatif işlemler dünyanın her yerinde suçtur.

Bunu çözmek de Sermaye Piyasası Kurulu'nun işidir. Öğrendiğime göre, SPK inceleme başlatmış... Umarım bu sefer hızlı hareket edilir. Zira hala 21 Şubat'ta Borsa İstanbul'da yaşananlar çözülemedi. O zaman da haftanın son işlem gününde hisselerin genelinde güçlü satışlar olmuştu. SPK o günün gecesinde aracı kurumların işlemlerini inceleyeceğini açıklamıştı. Orada da aynı kurum devredeydi.

Borsada manipülasyona göz yumuldukça küçük yatırımcının dayak yiyeceği kesin... O yüzden ilgili kurumların işin peşini bırakmaması gerekiyor.

Gelelim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki büyük yolsuzluk soruşturması sonrasında yaşananlara... Savcılığın dosyasının içeriği epey kapsamlı... Soruşturmadan ne çıkacak, hep beraber göreceğiz. Fakat bu soruşturma sonrası da piyasaya birileri büyük bir bilgi kirliliği ile müdahale peşinde... Misal dün uzun zamandır zaten işlem yapmayan Morgan Stanley'in borsadan çıktığı haberleri yayıldı. Birileri soruşturma başladığında piyasada kıyamet senaryoları çizdi.

Önceki gün açılışta dolar ve euro yükselse de borsada düşüş olsa da ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle bu süreç atlatıldı.

Nitekim borsa dün gün içerisinde 10 bin puanın üzerine çıkarken, dövizde tansiyon düştü... Gerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun şirketlerin hisse geri alımlarını kolaylaştıran kararı, gerekse de Merkez Bankası'nın Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlaması kıyamet senaryoları çizenlerin oyununu bozdu...

Bir de işin yabancı tarafı var tabii... Morgan Stanley'den sonra dün de Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın güçlü rezervine dikkat çekerek, dolarizasyon riskini kontrol altına alabileceğine vurgu yaptı.

Sözün özü piyasa üzerinden kaos planları yapanlar yine hayal kırıklığına uğradı.