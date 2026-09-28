Sofraya yeni düzenleme geliyor: Halde kayıtdışılığa son verilecek

Sebze ve meyve ticaretinde yeni düzenleme çalışmalarının hızlandığını belirten Ticaret Bakanı Bolat, “Amacımız zincirdeki aracı sayısını azaltmak ve tüm süreci kayıt altına almak” dedi

Vatandaşın sofrasına uzananlara yapılan operasyonun yankıları sürerken, Ticaret Bakanlığı yaş meyve-sebzede yeni düzenleme için çalışmaları hızlandırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sebze ve meyve ticaretinde yeni düzenleme çalışmasının yeni yasama döneminde gündeme gelmesinin beklendiğini söyledi. Bolat, düzenlemenin temel amacının üretici birliklerini teşvik etmek, çiftçiden perakendeye uzanan zincirdeki aracı sayısını azaltmak ve tüm süreci kayıt altına almak olduğunu belirtti. Hal kayıt sisteminin etkin kullanılmasının önemine işaret eden Bakan Bolat, fiyatların üreticiden başlayarak kayıt içine alınmasının haksız fiyat oluşumlarını önlemede kritik rol oynayacağını söyledi. YARGILAMA YAPILACAK

Sebze-meyve piyasasına ilişkin soruşturma hakkında da açıklamalarda bulunan Bolat, teftiş raporları, vergi denetim kurulu verileri ve ilgili kurumlardan alınan bilgiler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir operasyon yürüttüğünü, tutuklamaların gerçekleştiğini söyledi. Bolat, sürecin soruşturmadan iddianameye, ardından yargılamaya dönüşeceğini ifade etti. Türkiye'de hallerin 1960'tan bu yana yürürlükte olan sistemle yönetildiğini, 177 halin belediyeler tarafından işletildiğini belirten Bolat, 2012'de yapılan değişikliklerin önemli olduğunu ancak yalnızca yasa çıkarmanın yeterli olmadığını söyledi.

İKLİMİ BAHANE EDİYORLAR

Bakan Bolat, bazı aktörlerin iklim koşullarını veya arz-talep dengesini fiyat sabitleme ve haksız ticaret için gerekçe olarak kullanabildiğini ifade ederken, WhatsApp grupları üzerinden fiyat sabitleme iddialarına da değinerek, "Bu tür uygulamalar her kademede ortaya çıkabiliyor" dedi. Taşımacılık maliyetlerinin de fiyatlar üzerinde önemli etkisi bulunduğunu belirten Bakan Bolat, ürünün başlangıç fiyatı düşük olsa bile İstanbul haline ulaşana kadar nakliye, fire, bozulma ve pazar kayıpları nedeniyle kilogram başına 7-10 lira seviyelerinde ek maliyet oluşabildiğini ifade etti.

2028'DE 50 MİLYAR DOLARA ULAŞIRIZ

Gazetecilerle ABD temaslarını değerlendiren Bakan Bolat, New York'ta düzenlenen iş dünyası ve yatırım toplantılarında Türkiye'nin yatırım ortamı, teşvikleri ve makroekonomik görünümünün uluslararası yatırımcılara anlatıldığını belirtti. Türkiye'de faaliyet gösteren 2 bin 345 ABD'li şirketin bugüne kadar 16,5 milyar dolar sermaye getirdiğini, aradan geçen yıllarda ise Türkiye'deki toplam yatırımlarının 60 milyar dolara ulaştığını söyleyen Bolat, 2025'te iki ülke arasındaki ticaretin yüzde 10 artışla 38,5 milyar dolara çıktığını, ABD'nin Türkiye'ye karşı yaklaşık 6 milyar dolar ticaret fazlası verdiğini belirtti. 2026'da petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışların da etkisiyle toplam ticaret hacminin yüzde 10'dan fazla artarak 42-43 milyar dolar aralığına ulaşmasının beklendiğini kaydeden Bakan Bolat, "Bu trend korunursa 2028 yıl sonunda yıllık 50 milyar dolara ulaşmış olacağız" dedi. Türk ve Amerikan iş dünyası arasındaki bağlantının güçlü olduğunu belirten Bakan Bolat, üçüncü ülkelerde ortak iş yapma potansiyeline de dikkat çekti.

FAHİŞ FİYAT CEZALARI ARTIRILDI, DENETİMLER SÜRÜYOR

FAHİŞ fiyat ve haksız ticaretle mücadele kapsamında cezaların artırıldığını hatırlatan Bakan Bolat, 29 Mayıs 2024'te yapılan kanun değişikliğiyle cezaların 10 katına çıkarıldığını, ayrıca her yıl yeniden değerleme oranıyla artırıldığını söyledi. Bakanlık ekiplerinin sahada denetimlere devam ettiğini belirten Bolat, fahiş fiyat, güvensiz ürün, bozuk gıda, vergi kaydı ve hal kayıt sistemi kontrollerinin farklı kurumlarla eş güdüm içinde yürütüldüğünü ifade etti. Bu mücadelenin uzun soluklu olduğunu belirten Bakan Bolat, piyasa istikrarının sağlanması ve iklim değişikliği kaynaklı gelişmelerin haksız ticaret gerekçesi olarak kullanılmasının önlenmesi gerektiğini söyledi.