Küçük nükleere teşvik geliyor

Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye’nin nükleer enerjide “ikinci çağ” olan küçük modüler reaktör dönemine hazırlandığını belirterek, ilk reaktörün 2030’da devreye girmesini planladıklarını açıkladı. Bayraktar, SMR yatırımı yapacaklara teşvik ve muafiyetler planlandığını söyledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ikinci nükleer çağa hazırlandığını belirterek, "Küçük modüler reaktörler (SMR) alanında düzenlemeler hazırlıyoruz. SMR yatırımı yapacaklara belirli teşvik ve muafiyetler planlıyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geldiği New York'ta temaslarda bulunan Bayraktar, gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi. ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ile Türkiye'nin nükleer şirketi TÜNAŞ arasında SMR'lar üzerine bir işbirliği anlaşması imzalandığını hatırlatan Bayraktar, "Anlaşma, Türkiye'nin SMR teknolojisinde yerli katkıyı artırma, Orta Asya ve Türk Cumhuriyetlerini kapsayan bölgesel bir işbirliği ağı kurma ve gelecekte ihracat kapasitesi oluşturma hedeflerini içeriyor" diye konuştu.

HEDEF 2030'DA BAŞLAMAK

Türkiye'nin 1950'lerde başlayan nükleer yolculuğunda Akkuyu ile "birinci çağ"ın gecikmeli de olsa devreye girmek üzere olduğunu hatırlatan Bayraktar, Akkuyu'da yerli katkı oranının yüzde 55'e ulaştığını belirtti. "İkinci çağ" olarak tanımlanan SMR döneminde Türkiye'nin sadece kurulum değil teknoloji ve sanayide yerli payı artırma iddiasında olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, "Hedefimiz 2030'ların ilk yarısında Türkiye'de ilk SMR'ı devreye almak. SMR'lar için mevzuat ve teşvik taslağı hazırlıyoruz. Yenilenebilirde uygulanan teknoloji nötr, alım garantili finansman kolaylıklarına benzer bir çerçeve gündemde" diye konuştu.

Sinop ve Trakya'da yapılması planlanan nükleer santrallerle ilgili Fransa ve Güney Kore ile temasların devam ettiğini hatırlatan Bayraktar, "EDF ile kısa süre içinde bir işbirliği anlaşması imzalanabilir. Güney Kore ile temaslarımız devam ediyor. Yakında Cımhurbaşkanımız da Güney Kore'ye gidecek. Sinop ve Trakya'da planlanan en az 8 reaktör için Kanada, Güney Kore, Fransa, ABD ile yakın temaslar sürüyor" şeklinde konuştu.

Kıbrıs'a gaz hattı tarafında deniz çalışmalarının başladığını, uluslararası yüklenicilerin projeye ilgisi olduğunu söyleyen Bayraktar, "Gaz hattı, Kuzey Kıbrıs'ın ötesinde kapasite ile planlanıyor; olası bölgesel elektrik üretimi ve hatta Güney'in ihtiyaçlarının da karşılanabileceği senaryolar masada" dedi.

60 MİLYAR DOLAR POTANSİYEL

Kalkınma yolu projesine enerji boru hatlarının entegre edilmesinin şart olduğunu söyleyen Alparslan Bayraktar, gaz hattının Katar'a uzatılarak yılda 30 milyar metreküp akış sağlanabileceğini ve petrol hattı kapasitesinin 2–2.5 milyon varile çıkarılabileceğini belirtti. Bayraktar, şöyle devam etti: "Böyle bir petrol ticareti günlük 100 milyon dolar, yıllık 36-60 milyar dolar gelir potansiyeli sağlar. Bu gelir kalkınma yolunun finansmanında kullanılabilir."

SAFLAŞTIRMADA YÜZDE 99 YERLİLİK

Bakan Bayraktar, altının Türkiye ekonomisi için kritik olduğunu, yer altında 10 bin ton potansiyel bulunduğunu, en yüksek yıllık üretimin 42 tonla sınırlı kaldığını bu nedenle üretimin hızlandırılmasının hedeflendiği belirtti. Nadir toprak elementlerinde Çin'in teknoloji transferine kısıtları nedeniyle Türkiye'nin kendi saflaştırma kapasitesini geliştirdiğini söyleyen Bayraktar, yüzde 99 saflık hedeflerine ilerleme olduğunu açıkladı.

2035'E KADAR 80 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Elektrikte yerlilik oranının yüzde 72 seviyesine çıktığını söyleyen Bakan Bayraktar, 2035'e kadar dağıtım şebekesinde en az 50 milyar dolar, iletim şebekesinde en az 30 milyar dolar olmak üzere toplam 80 milyar dolarlık yatırım planlandığını anlattı.