Türkiye ekonomisi güçlü ve dayanıklı

ABD’de yatırımcılarla bir araya gelen Mehmet Şimşek, zorlu küresel koşullara ve bölgede yaşanan savaşa rağmen Türkiye ekonomisinin güçlü ve dayanıklı olduğu mesajını verdi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından 19. Türkiye Yatırım Konferansı, 21-23 Eylül 2026 tarihlerinde New York'ta düzenleniyor. Konferansın ilk günü kapsamında, Citi iş birliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın katılımlarıyla Türkiye'nin Ekonomik Görünümü ve Yatırım Fırsatları Toplantısı'nı Concordia ile iş birliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımlarıyla "Sanayi ve Yüksek Teknoloji Yuvarlak Masa Toplantısı"nı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TCMB Başkanı Fatih Karahan ile Türk ve Amerikan iş dünyasının önde gelen 400'den fazla iş insanının bir araya geldiği "Türkiye Yatırım Konferansı Akşam Resepsiyonu"nu gerçekleştirdi.

DAYANIKLILIĞIMIZ ARTTI

ABD'li doğrudan yatırımcılarla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu küresel koşullara ve bölgede yaşanan savaşa rağmen Türkiye ekonomisinin güçlü ve dayanıklı olduğunu vurgulayarak, "Ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığını destekleyen sağlam temeller var. Sabit sermaye yatırımlarımız kişi başına gelirimize oranla yüksek. Son iki yılda verimlilik artışında da güçlü bir ivme yakaladık. Bu iki unsur, orta vadeli büyüme görünümümüzü destekliyor. Toplam borçluluk oranımızın düşüklüğü, kamu maliyesindeki hareket alanımız, azalan dış kırılganlıklar, artan uluslararası rezervler ve KKM'den çıkış da ekonomimizin dayanıklılığını artırdı" dedi.

GÜÇLÜ BÜYÜYEN EKONOMİ

Türkiye'nin yatırımcılara sunduğu fırsatlara değinen Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye, büyük ve emsallerine kıyasla güçlü büyüyen bir ekonomi. Stratejik konumumuz, gelişmiş imalat ve hizmet sektörümüz, güçlü altyapımız ve nitelikli iş gücümüz sayesinde güvenilir bir tedarikçiyiz. Yeşil ve dijital dönüşümü, sanayide dönüşümü ve üretken altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz. Son açıkladığımız vergi teşvikleriyle de yatırım ve ihracat ortamını güçlendiriyoruz. Sektörel açıdan bakıldığında; savunma sanayii, turizm, sağlık turizmi, televizyon dizileri ve mobil oyunlar başta olmak üzere dijital hizmet ihracatında önemli fırsatlar görüyoruz. Savunma sanayii, imalat sanayimizin dönüşümünde de önemli bir itici güç."

TEKNOLOJİDE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

DEİK Başkanı Nail Olpak ise, Sanayi ve yüksek teknolojide Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Türkiye'nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, değer zincirinde yükselmek için net bir yön çiziyor. ABD'nin yapay zekâ, yarı iletkenler ve yazılım alanlarındaki öncülüğüyle birlikte değerlendirildiğinde, ortak çalışmalar için önemli fırsatlar bulunuyor. Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde önceliğimiz, güven temelinde rekabet etmek ve iş birliği geliştirmek. DEİK olarak 153 ülke bazlı İş Konseyimiz aracılığıyla Türkiye'nin potansiyelini dünyaya tanıtıyor, şirketleri doğru ortaklarla buluşturuyor ve iş dünyası, kamu kurumları ile yatırımcılar arasında köprü kuruyoruz. İş dünyası olarak en temel beklentilerimizden biri öngörülebilirlik. Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir dönemde, geleceğe yönelik net bir yol haritasına sahip olmayı önemsiyoruz" dedi.

REFORM İRADESİ ORTAYA KONULDU

DEİK/TÜRKIYE-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Murat Özyeğin, "Türkiye, küresel ve bölgesel ölçekte giderek zorlaşan jeopolitik ve ekonomik koşullara rağmen dezenflasyon sürecindeki kararlılığını ve politika yönünü koruyor. Orta Vadeli Program ve yatırım çerçevesi, ekonomik programın sürekliliğini ve Türkiye ekonomisinin verimlilik ve rekabet gücünü artırmaya yönelik reform iradesini ortaya koyuyor. Özellikle teknoloji transferi ve nitelikli istihdam sağlayan uzun vadeli doğrudan yatırımların Türkiye'ye kazandırılması, iş dünyamızın önümüzdeki dönemin önemli öncelikleri arasında yer alıyor" diye konuştu.

ABD'Lİ ŞİRKETLERE YATIRIM DAVETİ

Sanayi ve Yüksek Teknoloji Yuvarlak Masa Toplantısı'nda Türkiye'nin yüksek teknoloji üretimi ve inovasyonda küresel bir merkez olma potansiyeli değerlendirildi. Küresel üretim, tedarik zinciri ve ticaret dinamiklerinin dönüştüğü bu dönemde, Türkiye'nin yarı iletkenler, mobilite, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, iletişim ve uzay gibi stratejik alanlardaki avantajları ile değer zincirinin farklı halkalarında tamamlayıcı yatırımlar kurma potansiyeli ele alındı. Toplantıda ayrıca yatırımcılara HIT30 Yatırım Teşvik Programı tanıtıldı. Bakan Kacır, "Yarının teknolojilerinin ihtiyaç duyduğu sanayi kapasitesini, enerji altyapısını, dijital omurgayı ve fiziksel bağlantısallığı inşa ediyoruz. Türkiye; üretimi pazarlarla, teknolojiyi sanayiyle, Asya'yı Avrupa'yla buluşturuyor. Amerikan şirketlerini Türkiye'de bizimle birlikte üretmeye, yenilik geliştirmeye ve büyümeye davet ediyoruz" dedi.

HEDEF 100 MİLYAR $ TİCARET

Ticaret Bakanı Bolat, ABD'nin Türkiye'nin ihracatında üçüncü, ithalatında ise dördüncü büyük ticaret ortağı olduğunu belirterek, "İkili ticaret hacmimiz geçen yıl 38 milyar doları aştı. Bu yıl toplam ikili ticaretimizin yüzde 10'dan fazla artmasını ve yaklaşık 42-43 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Bu da iki yıl içinde iki ülke arasındaki yıllık ticaretin 50 milyar dolara ulaşacağı anlamına geliyor" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması yönünde hedef belirlediğini hatırlatan Bolat, orta-uzun vadede bu hedefe ulaşmak için doğru yolda olduklarını söyledi. Bolat, iki ülke arasındaki ticaret performansının ekonomik ilişkilerin derinliğini ve dayanıklılığını ortaya koyduğunu belirterek, işbirliğinin ticaretle sınırlı olmadığını ifade etti. Enerji, savunma ve teknoloji alanlarında da işbirliğini derinleştirmeye devam ettiklerini kaydeden Bolat, karşılıklı yatırımlar açısından da "ümit verici" rakamlara ulaşıldığını aktardı. Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin onlarca yıllık ittifaka dayanan karşılıklı güven üzerine inşa edildiğini vurgulayarak, bu temeli daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını, yeni ortaklık alanlarını değerlendirdiklerini kaydetti. Orta-uzun vadede 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılacağından emin olduklarını söyleyen Bolat, "İlişkilerimiz adına daha parlak bir geleceğe inanıyor ve ticari bağlarımızda yeni bir döneme adım atmaya büyük ölçüde hazır bulunuyoruz" şeklinde konuştu.