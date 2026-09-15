Herkes sermaye piyasalarında son günlerde olan biteni merak ediyor. Malum, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bir süre önce piyasada güveni ve şeffaflığı artırmak için bir dizi düzenleme yaptı. Düzenlemeyle sistemin regülasyonu başladı. Piyasanın dengesini bulup, fonların pozisyon ayarlamalarının bitişine kadar sancılı bir süreç yaşayacağımız aşikâr…

Fakat hep söylediğimiz gibi…

Bu süreçte herkesin 'itidalli' davranıp, sosyal medyada gördüğü bilgileri teyit etmeden yaymaması gerekir.

Gelelim konumuza…

Yani herkesin konuştuğu Tera-Pusula meselesine…

Hatırlayın, 25 Ağustos'ta Pusula'dan bir açıklama yapıldı, yeniden yapılanma denilerek fonu küçülttüklerini söylediler. O günlerde fondan çıkış yapan yatırımcının parası karşılandı. 28 Ağustos'ta SPK fonlara sınırlama getirdi. Ondan sonra portföyünde ağırlıklı olarak sığ hisseleri tutan fonlarda satış baskısı artıp, getiri kayıpları başlayınca çıkışlar daha da hızlandı. Çıkan yatırımcıya parasını vermek daha da zor hale geldi. 30 Ağustos'ta Pusula Katılımevim'de 10 milyar TL'ye kadar hisse alacağını söyledi. Alımlarla payını yüzde 29.5'e çıkardı. 9 Eylül'de ise Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerinin Tera'ya devri için görüşmeler yapıldığı açıklandı. 24 saat sonra da taraflar planlanan pay devrinin temel ticari ve finansal şartları üzerinde mutabakata vardığını, sürecin SPK, BDDK, Rekabet Kurulu onayında olduğunu açıkladı. 12 Eylül'de Pusula Portföy'ün yöneticisi Muhammed Yarız hakkında soruşturma başlatıldığı, yurtdışına kaçtığı haberleri gündeme getirildi. (Bodrum Savcılığı'nda ifadesi alınan Yarız, adli kontrol şartını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı) 13 Eylül'de ise henüz resmi onay süreçleri tamamlanmadan yönetim değişikliği ilan edildi. Tarihleri alt alta koyunca ilginç süreç…

Peki şimdi ne olacak?

Şu anda konu SPK, BDDK ve Rekabet Kurulu'nun onayında… Onaylar gelirse, Tera'nın elinde kendi şirketleri dışında Katılımevim, Birevim, Pusula Portföy, Pusula Yatırım ve İktisat Katılım gibi firmalar da olacak. Bu ekosisteme ne kadar değer biçildiğini henüz bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Burada, önemli olan bu yapının sağlıklı şekilde işletilmesi… (Zira, özellikle son dönemde faizlerin yüksek olması nedeniyle birçok vatandaş tasarruf finansman şirketlerine yönelmişti. Bu şirketler üzerinden evaraba hayalini gerçekleştiriyordu) Düzenleyici kurulların gözetimi altında, kimsenin mağduriyetine izin verilmeden, sürecin yürütüleceği kanaatindeyim.

Sermaye piyasalarındaki manzarayı konuşurken bir konunun da altını çizmekte fayda var.

Biliyorsunuz, önümüzdeki günlerde borsada endeks değişiklikleri yayınlanacak. Borsa İstanbul çatısı altında, BIST 100, BIST 50, BIST 30 gibi farklı endeksler var. Bu endekslerdeki değişiklikler üçer aylık dönemlerde, yılda 4 kez yapılıyor. BİST 30 endeksine giriş kriterleri, şirketlerin fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri ve günlük ortalama işlem hacmi büyüklüklerine göre belirleniyor. 19 Eylül'de BİST 30 endeksindeki dönemsel değişiklikler belli olacak. Hangi hisseler endekse girecek göreceğiz. Bu tarihte de belli başlı hisselerden çıkış olabilir. Yatırımcılar panik yapmadan süreci takip etmeli...