Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki dostluk Türkiye-ABD hattında iş dünyasına da yansıyor.

Malum, BM Genel Kurulu'nun düzenlendiği tarihte aralarında bakanlar milletvekilleri, bürokrasi iş dünyasından çok sayıda isim de New York'a çıkarma yapıyor. Her platformda yatırımcı buluşmaları düzenleniyor. Bu yıl gözlemlediğim kadarıyla Türkiye'ye ABD'li yatırımcıların ilgisi geçmiş yıllara göre çok daha fazlaydı. Hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen toplantılara çok sayıda ABD'li yatırımcı katıldı.

Önceki gün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde iş dünyasını kabul etti. ABD Ticaret Odası ve DEİK/ TAİK'in düzenlediği 19. Türkiye Yatırım Konferansı CEO Yuvarlak Masa Toplantıları'na 30 ABD'li yatırımcı katıldı.

Kimler vardı?

ABD Eximbank, Amazon, Apollo Global, ARC Clean Technology, Boeing, Carrier Energy, Citigroup, Ford, Ge, JP Morgan, MasterCard, PepsiCo, Procter&Gamble Company, Uber, Zynga, Fedex, Coca Cola, Lockheed Martin, MSD, Microsoft, Nova Power Solutions, RTX, Honeywell Aerospace, Fairfax International gibi 30'a yakın firmanın üst düzey temsilcisi katıldı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barack da toplantıdaydı.

Gelelim içeride neler konuşulduğuna...

Toplantıdan sonra DEİK Başkanı Nail Olpak ve TAİK Başkanı Murat Özyeğin ile bir araya geldik

Anlattıklarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmayı tek tek not almış. Toplantıda renkli diyaloglar da yaşanmış... İçecek sektörü (Coca Cola-PepsiCo) temsilcilerine söz geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hanginizin piyasa payı daha fazla" diye sormuş... FedEx CEO'su Raj Subramaniam, İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları'nın yatırımlarını överken, Citibank, MasterCard, Uber gibi birçok şirket Türkiye operasyonlarını genişletme fikirlerini paylaşmış. Ford Başkanı Jim Baumbick ile Ali Koç da özellikle AB'nin otomotiv dünyasını yakından ilgilendiren Made in EU düzenlemeleri nedeniyle yaşanacak sıkıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmiş. ABD Eximbank CEO Jeff Wilson, bankanın 115 milyar dolar kaynağı olduğunu belirterek, bu kaynaktan Türk yatırımcıların da yararlanabileceği mesajını vermiş.

DEİK Başkanı Nail Olpak, ABD'li yatırımcılarla Afrika ülkelerinde ortak yatırımlar yapılabileceğini söylemiş.

Bakalım...

Bu organizasyonlar iş dünyasına network sağlıyor. O diyalog da orta/uzun vadede yatırımın kapısını açıyor.