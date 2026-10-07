Fon soruşturması yurtdışı para trafiklerine uzanmaya başladı. Enteresan bilgiler geliyor. Önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına tasfiye öncesi gerçekleştirilen şüpheli hisse hareketleriyle ilgili bir doküman girdi. Görmüşsünüzdür, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Lüksemburg ve İsviçre'ye milyarlarca liralık virman yapmış.

Nereye gitmiş bu hisseler?

Biri Lüksemburg merkezli Edmond De Rothschild (Europe) S.A.'ya aktarmış... Diğeri Bahreyn (Manama) merkezli Leopard Family Office W.L.L. Genel Müdürü Izzel Barokas imzasıyla verilen talimatla başka bir yere... Soruşturmanın diğer şüphelisi Şaban Serkan İlaldı da Pusula'daki hesabından başka bir yere virman yapmış. Ne tesadüf ki, para hareketleri fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026'dan önce...

İzzel Barokas ismi ilginç... Cenevre'de banker... Londra'da Prinkipo Capital'in ortağı... Vergi cenneti Seyşellerde World Class Investment Limited'in sahibi... İtalyan Toscano ve Toscanello purolarının distribütörü Şaban Serkan İlaldı Londra'da Fena Invest'in sahibi...

Gelelim Tera'ya... Şirketin Londra-Dubai-İsviçre-Virjin Adaları bağlantılarına...

Duymuşsunuzdur, Tezmen ailesinin İngiltere merkezli bir şirketi var. Adı Gildencrest Capital... Şirket 2011'de kurulmuş. Eski adı Tera Europe Limited... 2024'ün sonunda adı Gildencrest olarak değiştiriliyor. 2024 yılından itibaren şirket hisse senedi işlemlerine ağırlık vermeye başlıyor. O tarihten sonra Gildencrest Capital Limited'in, hisse senedi işlem hacimleri beş kattan fazla artıyor, yüksek kârlar elde etmeye başlıyor. Bu şirketin, Türkiye'de özellikle Tera ile bağlantılı birçok şirketin hisselerinde de yatırımları var. Şirket Türkiye'deki soruşturmanın konusu olan fonlarla ticari ilişkisi bulunmadığını bildirse de yönetiminde Tera'nın çeşitli şirketlerinde çalışan isimler var. İngiltere'deki kayıtlara göre, Emre Tezmen de 26 Ağustos'ta yani SPK'nın fon düzenlemesinin yayınlanmasından birkaç gün önce şirketten ayrılmış görünüyor!

İngiltere'deki Gildencrest'in ana hissedarı ise Virjin Adaları'nda... Belmont Chambers, Road Town British Virgin Islands adresine kayıtlı Cynelic Investments Limited... Şirketin önceki adı Tera Financial Holdings Limited...

Biliyorsunuz, Britanya Virjin Adaları uluslararası alanda sıfıra yakın vergi oranları, esnek şirket yasaları ve gizlilik avantajları sayesinde dünyanın en popüler offshore finans merkezlerinden...

Açık kaynaklardan edindiğim bilgilere göre, İngiltere'deki Gildencrest şirketi temettü ödemeleri adı altında Virjin Adaları'ndaki Cynelic Investments Limited'e epeyce parayı aktarmış... Gildencrest'in bir de Dubai uzantısı görünüyor. O da Gildencrest Capital Limited... Orada da Tera Yatırım ortaklarından olan fon soruşturması şüphelisi Gül Ayşe Çolak'ın adı var.

Şimdi savcılık fon patronlarının İsviçre-Lüksemburg-Dubai- Londra hattındaki para trafiğini mercek altına almış durumda... Off shore'a aktarılan paralar tespit edilmeye çalışılıyor.