Fon soruşturması adli yargıda titizlikle sürerken muhalefet de suyu bulandırmaya tam gaz devam ediyor.

Evet, bu işin içinde AK Partililer çıktı mı?

Çıktı...

Bunu kimse inkar etmiyor. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, sahtekarlık yapanlar hesabını verecekler. Memlekete hizmet yolunda önümüze çıkan kim olursa olsun, kenara alır yürümeye devam ederiz" diyerek kimsenin gözünün yaşına bakmayacağını vurguluyor. Ki, Sayan ailesinin ifadeye çağrılması, partiden ihraç edilmesi sözlerin eyleme dönüştüğünün işareti...

Fakat dikkat edin...

Muhalefet partisi vekilleri her gün yeni bir iddiayla sahneye çıkıyor. Birçoğu ispatsız, belgesiz... Dün de hem Ticaret Bakanı Ömer Bolat hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Manihur Özdemir Göktaş'a yönelik iddiaları kamuoyunun gündemine getirdiler. İki bakan da sert şekilde iddiaları yalanladı. Hatta suç duyurusunda bulunulacağını ilan ettiler.

Peki muhalefet ne yaptı?

Elbette, durmadı...

Bu kez AK Parti içinde fitne çıkarmak için harekete geçtiler.

Belediyelerinde balya balya para görüntüleri ortaya çıkıp, dev yolsuzluk çarkı mahkemelerde ortaya dökülmesine rağmen siper olan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel nedense tam da İBB'nin Silivri duruşmasında rüşvet çetesi çözülme arifesindeyken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti rozeti takmasından dolayı mahallesinde yerden yere vurulurken, çıkıp yeni bir algı operasyonuyla kendi çöplüğünde olan biteni unutturmaya kalktı.

Özel, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığını söyledi. Tabii, bu açıklamaya Adalet Bakanlığı'ndan anında "Ana muhalefet liderinin, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından 'sızdırıldığı' beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır" açıklaması geldi.

Gelelim bunu neden yaptığına...

Baştan söylemek lazım...

Bunlar siyasetin ucuz numaraları...

Belli ki, desteksiz attığı için kendi vekilinden bile yalanlama yiyen Özel, AK Parti içinde fitne çıkarma, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşı karşıya getirmenin derdinde...

Tutar mı?

Dedim ya, numara ucuz...

Muhalefet, siyasette süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi iyi bilir. Ama muhalefet etmek meseleyi çarpıtmak, manipüle etmek, kışkırtmak demek değildir. Hele hele varsa yanlışı olanın kafasını kesmeye hazır bir Erdoğan'a karşı buradan nemalanamazsınız.

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YA GÖNÜLLÜ GETİRMEZLERSE...

Gazetede kapı komşum Halit Turan güzel bir habere imza attı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, ilk incelemelere göre 141 gerçek kişi ile 73 şirketin rekor kazanç sağladığı saptanmış. Fonlardan 100 milyon üzerinde kazanç sağlayan 214 kişilik liste TMSF'ye bildirilmiş. TMSF, bu isimlere ulaşarak haksız kazanç sağlanan 187 milyar 653 milyon TL'lik meblağın açılan gönüllü iade hesaplarına iadesi isteyecekmiş.

'Kimse getirmez' diyenleriniz vardır.

Ama onu diyenler TMSF'nin tahsilat kabiliyetini göz ardı etmesin.

Ayrıca...

Meclis'e sunulacak olan tasfiye kanununda öyle bir madde var ki...

Getirmeyenin vay haline...

Ne diyor taslaktaki madde?

"Fon malvarlığından mevzuata aykırı olarak veya mevzuata şeklen uygun olsa dahi fonun menfaatine uygun gerçek bir ekonomik amacı bulunmaksızın; karşılıksız veya muvazaalı işlemlerle kredi, borç, avans, teminat, devir, temlik, alım, satım, repo, ters repo veya benzeri işlem ve sözleşmeler yoluyla ilişkili taraflar, hâkim ortaklar, yöneticiler, bunların doğrudan veya dolaylı kontrol ettikleri kişiler yahut diğer üçüncü kişiler lehine çıkarılan veya aktarılan para, sermaye piyasası aracı, mal, hak ve alacaklar ile bunların yerine geçen veya değerlendirilmesi suretiyle elde edilen değerler fon malvarlığından hukuka aykırı çıkarılmış değer addedilerek fon zarara veya kayba uğratılmış sayılır. Zarar veya kayıp veya eksik tasfiye bakiyesinden öncelikle fonun kurucusu ve/veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumludur. Bu tutarın portföy yönetim şirketinden tamamen veya kısmen tahsil edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması hâlinde, fonun zarara veya kayba uğratılmasında yahut eksik tasfiye bakiyesinin oluşmasında sorumluluğu Kurulca belirlenen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kişilerle birlikte hareket ettiği tespit edilenler, şahsen sorumludur."

Maddenin bir başka fıkrasında TMSF'nin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu işleteceği belirtilip, fonlarla bağlantılı fiiller nedeniyle yürütülen soruşturmalar kapsamında el koyma kararı verilebileceği belirtiliyor.

Benim buradan anladığım şu; fonlarda fahiş kar eden, küçük yatırımcının üç kuruşuna tamah edenler ya bu paraları tıpış tıpış gönüllü getirecekler ya da tüm mal varlıklarından olacaklar...