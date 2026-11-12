COP31’in dijital omurgasına Türk Telekom imzası

Antalya’daki COP31’in dijital altyapısını kuran Türk Telekom, alana 7/24 hizmet verecek santral kurdu. CEO Şahin, “Dijital ve yeşil dönüşümü birbirinden ayrı düşünmüyoruz” dedi

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı, Antalya'da gerçekleştirilen COP31'de 'Master Partner' ve 'Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji' destekçisi olarak yer alan Türk Telekom'un CEO'su Ebubekir Şahin, "Yarına Sözümüz Var" yaklaşımıyla Türkiye'nin dijital ve yeşil dönüşümüne öncülük ettiklerini söyledi. Şahin, "Dijital dönüşüm ile yeşil dönüşümü birbirinden ayrı değerlendirmiyoruz. Çünkü geleceğin dünyasında güçlü bir dijital altyapının yalnızca hızlı ve kesintisiz bağlantı sunması yeterli değil. Aynı zamanda enerji verimli, çevresel etkileri gözeten ve kaynakların etkin kullanımını destekleyen bir yapıya sahip olması gerekiyor" dedi.

STRATEJİK GÜÇ

Teknolojiyi yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap veren bir araç olarak değil, Türkiye'nin geleceğini inşa eden stratejik bir güç olarak gördüklerini anlatan Şahin, "Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31'i de bu vizyonumuzun dünyaya açılan önemli bir penceresi olarak değerlendiriyoruz. Dünyanın en önemli iklim buluşmalarından biri olan COP31'de Master Partner olarak yer alırken, aynı zamanda organizasyonun 'Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji' destekçisi olarak dijital altyapısını uçtan uca üstleniyoruz" diye konuştu.

COP31'in Türkiye'nin yalnızca küresel iklim diplomasisindeki rolünü değil, teknoloji üretme kapasitesini, dijital altyapı gücünü ve sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını da ortaya koyacağı önemli bir organizasyon olduğunu anlatan Şahin, şunları söyledi: "Biz de Türk Telekom olarak yaklaşık 58.5 milyon abonemiz, 81 ili kapsayan 592 bin kilometrelik fiber ağımız ve Türkiye genelinde sunduğumuz 5G hizmetlerimizle ülkemizin dijital geleceğini inşa ederken güçlü fiber ve mobil altyapımızı, yeni nesil iletişim teknolojilerimizi ve mühendislik birikimimizi bu önemli organizasyonun hizmetine sunuyoruz. 'Yarına Sözümüz Var' yaklaşımımız doğrultusunda bugün geliştirdiğimiz teknolojilerin yarının dünyasını şekillendireceğine inanıyoruz. Türkiye'nin dijital geleceğini inşa ederken aynı zamanda daha yeşil, daha verimli ve daha yaşanabilir bir dünyanın oluşmasına katkı sunuyoruz."

GÜÇLÜ ALTYAPI

Zirve alanına yeni fiber optik altyapısı kurduklarını söyleyen Şahin, "Gelişmiş iletişim teknolojilerini barındıran, farklı yönlerde fiber optik bağlantılara sahip santralimizi devreye aldık. Kapasitesi ihtiyaç halinde artırılabilecek bu yedekli yapıyı 7/24 kesintisiz hizmet verecek şekilde tasarladık. Böylece zirve boyunca dünyanın farklı ülkelerinden gelecek katılımcıların yoğun iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak güçlü bir dijital altyapı hazırlıyoruz. Zirve alanında 5G teknolojisi dâhil yüksek kapasite ve tam kapsama sağlayacak baz istasyonlarımızı devreye aldık. Ayrıca veri merkezi ile network ve siber güvenlik operasyon merkezlerini kapsayan bir yapı oluşturduk. Birleşmiş Milletler yetkililerinden ülke delegasyonlarına, katılımcılardan ziyaretçilere kadar herkes için kesintisiz, güvenli ve yüksek kapasiteli bir iletişim deneyimi sunmayı hedefliyoruz" dedi.

TEKNOLOJİDE SÖZ SAHİBİ TÜRKİYE VİZYONU

Ülkenin dijital geleceğini inşa ederken teknolojiyi geliştiren, üreten ve küresel standartların oluşumunda söz sahibi olan bir Türkiye hedefiyle çalıştıklarını vurgulayan Şahin, "'Teknolojiyi tüketen değil üreten Türkiye' vizyonuna katkı sunmak amacıyla yerli ve milli Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni nesil haberleşme teknolojilerinden yapay zekâya, siber güvenlikten kuantum teknolojilerine kadar geniş bir alanda Türk mühendisliğinin bölgesel gücünü ortaya koyuyoruz. Son iki yıldır milli patent başvurularındaki liderliğimizi sürdürüyoruz. 2025 yılında 921 milli patent başvurusunda bulunduk. Bu çalışmalarımızla Türkiye'nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı sunarken yerli mühendislik çözümlerimizin uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmayı hedefliyoruz. Yerli imkânlarla geliştirdiğimiz SEBA tabanlı Netsia BB Suite çözümümüzün 1.5 milyon haneyi aşması, Türk mühendisliğinin dünya telekomünikasyon ekosisteminde ulaştığı seviyeyi ortaya koyuyor" dedi.

DÖNÜŞÜME 24.5 MİLYAR DOLAR

Türk Telekom'un sürdürülebilirliği iş stratejisinin merkezine yerleştirdiğini vurgulayan Şahin, "Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğu için 2005'ten bu yana 24.5 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Dijital geleceğin inşasına yönelik çalışmalarımızı sürdürürken yatırımlarımızın çevresel ve toplumsal etkilerini de gözetiyoruz. Dijital dönüşüm ile yeşil dönüşümü birbirinden ayrı değerlendirmiyoruz. Çünkü geleceğin dünyasında güçlü bir dijital altyapının yalnızca hızlı ve kesintisiz bağlantı sunması yeterli değil. Aynı zamanda enerji verimli, çevresel etkileri gözeten ve kaynakların etkin kullanımını destekleyen bir yapıya sahip olması gerekiyor" dedi.

YERLİ TELEFON İÇİN ASELSAN'LA GÜÇ BİRLİĞİ

Şirketin 5G'nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve yüksek bağlantı kapasitesini hayatın farklı alanlarında somut faydaya dönüştürdüğünü, 6G ve ötesi teknolojilere yönelik çalışmalar da yaptığını anlatan Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Milli teknoloji geliştirme vizyonumuzu yeni nesil ürünlere de taşıyoruz. ASELSAN ile üzerinde çalıştığımız yerli telefon projesi bu yaklaşımımızın önemli örneklerinden biri. Türk Telekom'un haberleşme teknolojileri, Ar-Ge, mühendislik ve 5G alanındaki birikimini ASELSAN'ın mühendislik ve üretim yetkinliğiyle buluşturuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETECEK

Türk Telekom'a tahsis edilen toplam 405.8 megavat güneş enerjisi santrali kapasitesinin ilk etabındaki santrali (Sivas 96 megavat) devreye aldıklarını söyleyen Şahin, "Malatya ve Ağrı'da planladığımız yeni santrallerle yatırımlarımızı genişletiyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı enerji verimliliği projelerimizle de destekliyoruz. Baz istasyonlarımızda güneş enerjisi sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırırken veri merkezlerimizde de enerji tüketimini azaltan yeni nesil teknolojilere odaklanıyoruz" dedi. Şahin, sürdürülebilir finansmanda da 1.1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştıklarını, 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflediklerini anlattı.