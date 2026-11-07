Bu hafta bir fuar için Fransa'daydım. Tabii, Türkiye'de gündem epey yoğun olduğu için elimden telefon düşmedi. Önceki gün İngiliz Financial Times gazetesinin fon krizi haberini okudum. Gazete diyor ki, "Denetim mekanizmaları neden işlemedi? Uyarılar neden zamanında dikkate alınmadı?"

Valla açıkçası, bu sorunun cevabını ben de uzun zamandır arıyorum. Hakikaten ne oldu da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) krizin büyümesini göre göre bekledi!

Geçen gün kronolojiyi yazdım, bir kez daha dile getireyim.

Esasında fonlar meselesi ekonomi bürokrasisinin masasına 2025 yılının temmuz ayında geliyor. Belli ki, o dönemde durum tespiti yapılmış!

Sonra, Ağustos 2025'te bürokratlar yeniden bir araya geliyor.

Aradan 3 ay geçiyor.

4 Kasım 2025'te Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile dönemin SPK Başkanı Ömer Gönül Sermaye Piyasaları Kongresi'nde o meşhur açıklamayı yapıyor.

Ne diyorlar?

"Fonlarda manipülasyon yapılıyor, tedbir alacağız."

Yani herkes meselenin farkında, ama ne hikmetse yine ipe un seriliyor!

(Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önceki gün TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında kendisinin durumun farkında olmasına rağmen neden devreye girmediğine ilişkin eleştirilere 'SPK'ya talimat verdim, yazı yazdım' cevabıyla yetindi. Demek SPK, kendisinin bağlı olduğu bakana bile direnmiş, vallahi çok enteresan!)

10 gün sonra yani 14 Kasım 2025'te Borsa Grubu, SPK'ya serbest fonlarla ilgili çözüm önerilerini sunduğu yazıyı gönderiyor. 2 Aralık 2025'te fonlarla ilgili FİK (Finansal İstikrar Komitesi) toplantısı yapılıyor. Komite SPK'nın alacağı makro ihtiyati tedbirler konusunda tavsiye kararı alıyor. Hatta SPK Aralık 2025'te Borsa'ya Fon Taslak Rehberi ile ilgili görüş soruyor. Borsa İstanbul, Fon Taslak Rehberi ile ilgili görüş yazısını FİK toplantısının ardından SPK'ya gönderiyor. O arada 27 Ocak 2026'da MSCI Endonezya Borsası ile ilgili uyarı yazısını yayınlıyor. Bunun akabinde, Borsa Grubu da, MSCI'nin Endonezya uyarısının benzerini Türkiye'ye de yapabileceğini, bu nedenle gerekli düzenlemenin yapılmasını isteyen mahiyette bir yazıyı SPK'ya iletiyor. 2025-2026 arasında Borsa İstanbul fonların hakim olduğu paylarda 164 tedbir alıyor. SPK'ya 28 uyarı e-postası gönderiyor, 32 bilgi notu iletiyor.

Yine sermaye piyasalarını regüle eden kurum harekete geçmiyor!

SPK, Şubat 2026'da sermaye piyasasındaki aktörlere fon rehberiyle ilgili görüş soruyor. 31 Mart 2026'da Borsa İstanbul endeks ile ilgili kararını SPK'ya gönderiyor. Fon rehberini çıkarmakta acele etmeyen üst kurul, endeks düzenlemesini de bekletiyor.

İlk fiili dolaşım oranı kararını ise taa 5 Haziran 2026'da alıyor.

Şubat ayında görüş toplanan taslak ise bir türlü fiiliyata geçemiyor.

Ne zamana kadar biliyor musunuz?

MSCI'nin 23 Haziran 2026'daki sert çıkışına kadar...

Aslında marttan itibaren MSCI'nin (Morgan Stanley Capital International) Türkiye'yle ilgili uyarıları başlıyor. SPK'dan ses gelmeyince önce 18 Haziran'da, ardından da 23 Haziran'da bir uyarı daha yapılıyor. MSCI, fiili dolaşım oranı, koordineli işlemler ve manipülasyonlar konusunda caydırıcılık adımları atılmasını istiyor. Hatta bu sefer SPK'ya kasıma kadar süre veriyor, endeksten atma tehdidinde bulunuyor.

Ondan sonra SPK birkaç düzenleme yapıyor. Aradan bir ay geçtikten sonra da (28 Ağustos'ta) fon rehberini yayınlıyor. 9 Eylül 2026'da SPK fiili dolaşım oranı kararını alıyor. Aynı gün Borsa'nın 31 Mart 2026'da kendisine gönderdiği endeks ile ilgili kararını onaylıyor.

Tekrar soralım, SPK neden aylarca bekledi!