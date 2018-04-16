Gaziantep'te "200 bin işçi" var.

Çoğu organize sanayi bölgelerinde.

"Şehirleşmede" bu konu göz ardı edilmiyor.

"İşçinin, işyerine kolay ulaşımı için" proje üretiliyor.

Özetle...

Gaziantep bir "Model." Keşke Gaziantep gibi illerin sayısı artabilse.