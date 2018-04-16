Gaziantep'te "200 binişçi" var. Çoğu organize sanayi bölgelerinde. "Şehirleşmede" bu konu göz ardı edilmiyor. "İşçinin, işyerine kolayulaşımı için" proje üretiliyor. Özetle... Gaziantep bir "Model." Keşke Gaziantep gibi illerin sayısı artabilse.
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