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YAVUZ DONAT
16 Nisan 2018, Pazartesi YAVUZ DONAT

Keşke

'te "200 bin işçi" var.
Çoğu organize sanayi bölgelerinde.
"Şehirleşmede" bu konu göz ardı edilmiyor.
"İşçinin, işyerine kolay ulaşımı için" proje üretiliyor.
Özetle...
Gaziantep bir "Model." gibi illerin sayısı artabilse.

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