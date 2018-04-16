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YAVUZ DONAT
16 Nisan 2018, Pazartesi YAVUZ DONAT

Uzaklarda arama

Geçen yıl Gaziantep'in bir "Sloganı" vardı:
"Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı."
Slogan "İşe yaramış... Tutmuş."
Gaziantep'e "Beklenenin çok üstünde" ziyaretçi gelmiş.
2018... Gaziantep'in yeni sloganı:
"Uzaklarda arama."
Evet...
Ne istiyorsan burada...
Türkiye'nin ilk safari parkı.
Doğa harikası tarihi Rumkale.
Türkiye'nin ilk gastronomi şehri.
'nin en büyük mozaik müzesi.
Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi.
Türkiye'nin ilk zooloji ve doğa müzesi.
Dünya'nın ilk açık hava heykel atölyesi; Yesemek.
Anadolu'nun en eski kenti; Dülük .
Tarihin ilk yazılı anlaşmasının yapıldığı yer; Karkamış.
Sloganı beğendik... "Hepsi" Gaziantep'te... "Uzaklarda arama."

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