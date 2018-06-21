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YAVUZ DONAT
21 Haziran 2018, Perşembe YAVUZ DONAT

Tıraşa 3 gün kaldı

Meşhur hikâyedir, bilirsiniz... koltuğuna oturan adam sormuş:
- Berber... Saçım ak mı, kara mı?
- Kesilince saç önüne dökülecek... Ak mı kara mı görürsün.
Telaşa gerek yok...
Pazar akşamı herkes saçının rengini görecek.

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