Meşhur hikâyedir, bilirsiniz... Berber koltuğuna oturan adam sormuş: - Berber... Saçım ak mı, kara mı? - Kesilince saç önünedökülecek... Ak mı karamı görürsün. Telaşa gerek yok... Pazar akşamı herkes saçının rengini görecek.
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