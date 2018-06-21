Meşhur hikâyedir, bilirsiniz... Berber koltuğuna oturan adam sormuş:

- Berber... Saçım ak mı, kara mı?

- Kesilince saç önüne dökülecek... Ak mı kara mı görürsün.

Telaşa gerek yok...

Pazar akşamı herkes saçının rengini görecek.