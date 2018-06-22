Meşhur sözdür... "Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz."

Geldik... Gördük.

Malatya Milletvekili Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin "Tarlada izi var."

Malatya'yı dolaşınca... Hemen belli oluyor.