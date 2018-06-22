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YAVUZ DONAT
22 Haziran 2018, Cuma YAVUZ DONAT

Ne ekersen onu biçersin

Meşhur sözdür... "Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz."
Geldik... Gördük.
Malatya Milletvekili Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin "Tarlada izi var."
Malatya'yı dolaşınca... Hemen belli oluyor.

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