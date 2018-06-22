Meşhur sözdür... "Tarlada izi olmayanınharmandayüzü olmaz." Geldik... Gördük. Malatya Milletvekili Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin "Tarlada izi var." Malatya'yı dolaşınca... Hemen belli oluyor.
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