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YAVUZ DONAT
23 Haziran 2018, Cumartesi YAVUZ DONAT

Bugün arife yarın bayram

MALATYA

bayramı...
Demokrasi bayramı.
Şimdi...
"Sandık zamanı." Türk halkı demokrasiyi seviyor...
Başarıyor.
Yeter ki araya "Darbe...
Müdahale... Muhtıra" girmesin.
Ve son sözü "Millet söylesin." Haftalardır herkes konuştu.
Yarın... "Söz milletin."

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