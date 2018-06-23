MALATYA

Seçim bayramı...

Demokrasi bayramı.

Şimdi...

"Sandık zamanı." Türk halkı demokrasiyi seviyor...

Başarıyor.

Yeter ki araya "Darbe...

Müdahale... Muhtıra" girmesin.

Ve son sözü "Millet söylesin." Haftalardır herkes konuştu.

Yarın... "Söz milletin."