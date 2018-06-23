Seçim bayramı... Demokrasi bayramı. Şimdi... "Sandık zamanı." Türk halkı demokrasiyi seviyor... Başarıyor. Yeter ki araya "Darbe... Müdahale... Muhtıra" girmesin. Ve son sözü "Millet söylesin." Haftalardır herkes konuştu. Yarın... "Söz milletin."
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