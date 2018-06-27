Zaman tünelinden bir anı...

Şimdi, günü ve zamanı...

Paylaşalım.

20 Ekim 1991'de...

Seçim gecesi... Güniz Sokak-31'deydik.

Süleyman Demirel'in evinde.

Doğruyol Partisi öndeydi...

Fakat...

"Tek başına" iktidar olamıyordu.

"Ortağa" ihtiyaç vardı.

"Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ye... Erdal İnönü'ye." O gece... Sonuçlar geldikçe... Süleyman Demirel'in dudaklarından...

Birkaç kez şu sözler dökülmüştü:

- Gıpırda Erdal, gıpırda...

SHP biraz daha çık...

Seninle koalisyon kuracağım...

Gıpırda Erdal, gıpırda.

Sonuçta...

DYP... Yüzde 27.03 oy aldı.

SHP de 20.75.

Ve "Ortaklık kuruldu." Aradan 27 yıl geçti.

Bugün "Kıpırda biraz" desek... Kime diyeceğiz... Ve bir faydası olur mu?